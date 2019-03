ANDREI CARAMITRU: O bancă din Rusia ar putea prelua controlul industriei noastre Iata postarea lui Andrei Caramitru pe Facebook: ”Este evident și vizibil și de pe luna ca o parte a “sistemului” și a celor de la guvernare lucreaza in cardașie cu inamicii NATO și UE (in special Rusia, dar nu numai). Eu am tot scris despre asta - Florin Cațu merge mai departe și il acuza azi direct pe Teodorovici ca este agent rus, cu documente. Banca internaționala a Rusiei ar prelua prin fondul suveran controlul asupra industriilor noastre strategice. Este ESENȚIAL sa aplicam legea. Trebuie sa ne protejam țara. E razboi hibrid și suntem sub atac. Tradarea este clar reglementata - nimeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a anuntat marti ca a dispus industriei de aparare a Rusiei sa dezvolte o noua generatie de sateliti militari care sa ajute armata in obtinerea celor mai exacte informatii si date cartografice, informeaza agentia de presa RIA Novosti si portalul Gazeta.ru,…

- SUA au reafirmat miercuri ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi, transmite AFP. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei…

- Echipa masculina de sabie, alcatuita din Elton Dinca, Radu Nitu, Cosmin Stan si Marco Sovar, a reusit cea mai buna clasare pentru delegatia Romaniei la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti de la Foggia (Italia), locul 6, obtinut marti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. Tricolorii…

- Statele Unite au acuzat miercuri China si Rusia ca nu-si dezvaluie in intregime programele nucleare, in contextul in care Washingtonul ameninta cu retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Moscova in 1987, in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP, relateaza News.ro.Subsecretara…

- Vezi aici: Fiul lui Caramitru (USR), replici șocante cu o liberala: Le dam foc In urma mesajelor lui Andrei Caramitru, Radu Herjeu, membru CNA, a scris o postare ironica: ”Adevarul e ca e foarte tare asta micu, fiul actorului mare, noua achiziție userista. In 5 minute de la intrarea…

- De altfel, potrivit Global Financial Integrity, in ultimii zece ani, Deutsche Bank a platit amenzi in valoare de aproximativ 18 miliarde de dolari pentru schemele financiare dubioase pe care le-a efectuat. Rezerva Federala a Statelor Unite investigheaza acum rolul jucat de Deutsche Bank intr-o schema…

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- " In perioada urmatoare voi initia ca vicepresedinte al PNL pentru economie, alaturi de colegii mei specializati pe sectoare, intalniri cu toti cei afectati de ordonanta criminala pentru sectorul privat", anunta el pe Facebook, in postarea intitulata "Dragnea, Tariceanu, Valcov, Teodorovici, groparii…