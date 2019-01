Stiri pe aceeasi tema

- "Raspandirea de articole eronate, lansarea de campanii mediatice care vizeaza atingerea unor tinte politice si care dauneaza grav interesului public si stabilitatii statului pot fi stopate prin efortul jurnalistilor onesti, care urmaresc mereu aflarea adevarului si isi respecta integritatea profesionala.…

- ''Noi ne-am bucura foarte mult daca, in primul rand, Corina Cretu decide sa candideze din nou, pentru ca nu a decis inca acest lucru. Si, in al doilea rand, daca decide sa candideze, sa o convingem sa fie la noi pe lista. Eu cred ca orice partid din Romania vrea sa aiba un comisar european pe lista,…

- *Ca datatorii din gura de la Antena 3 sunt, in general, niște cațeluși dresați sa latre doar cand aud cuvintele-cheie „Iohannis”, „Soros”, „Cioloș”, „UE” știam, dar nu-mi imaginam ca un nene ca Radu Tudor, pe care-l știam mai colțos, sa aiba o limba așa moale. Aseara, el l-a avut ca invitat pe clubberul…

- Criticii care ataca creșterile de pensii și salarii pe motiv ca nu sunt sustenabile arata de fapt cat de mult au crescut veniturile romanilor in guvernarea PSD. In logica Opoziției și a lui Iohannis, daca aceste creșteri nu sunt sustenabile, rezulta ca ei le vor stopa sau le vor taia daca vin la guvernare.…

- Ceaușescu, mai tare decat Regele Mihai, Regina Maria, Carol, Iorga sau Iliescu, intr-un sondaj care vizeaza opinia romanilor cu privire la ”cele mai marcante” personalitați ale Romaniei moderne. In sondaj mai apar Coposu, Bratianu, Antonescu, Basescu, Iohannis sau Constantinescu, dar nu și Dragnea sau…

- "Este comparabil doar cu discursul tinut de presedintele Iohannis in Parlament. Este total neinspirat pentru ziua de 1 Decembrie. Votantii sai spun acelasi lucru, din nefericire. Daca asta am livrat ani de zile, in epoca Basescu, uite ca patru ani in vremea lui Iohannis nu au fost suficienti sa inceapa…

- "Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi,…

- Sorin Roșca Stanescu susține ca discuțiile despre excluderi in PSD, lansate in spațiul public, au fost doar pentru a "se pune batista pe țambal". Mai mult, jurnalistul atrage atenția asupra modului in care trebuie sa fie facuta remanierea anunțata. "Nu vor fi excluderi" "Foarte pe scurt,…