Andrei Caramitru, mesaj ”oribil”. Liviu Dragnea: Subiectul este...

Stiri pe aceeasi tema

- "Din pacate, din nou, constatam cu dezamagire ca un politician roman se foloseste de termenul „Holocaust" intr-un context total nepotrivit. Moartea a milioane de oameni nevinovati nu trebuie minimalizata, iar atrocitatile razboiului nu trebuie sa-si gaseasca locul in campania electorala a vreunui…

- Liviu Dragnea a ieșit la timp din spital, pentru a participa la petrecerea de nunta a lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu! Evenimentul a avut loc la Ișalnița, langa Craiova, cu 500 de invitați și cu artiști de marca. Liderul PSD a aparut in cateva clipuri video fie alaturi de iubita sa, Irina…

- Liderul PSD, mesaj de ultima ora pentru fostul președinte al Romaniei și al PSD, Ion Iliescu. Acesta implinește, astazi, 89 de ani."Fara indoiala, domnul Ion Iliescu a influențat decisiv parcursul nostru in ultimii 30 de ani, fiind unul dintre oamenii care au facut Romania de astazi posibila.…

- „A te pretinde socialist, asa cum a facut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a castiga increderea si respectul socialistilor europeni. Dimpotriva, in locul «impacarii» cu Frans Timmermans de care vorbeste domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu totii admonestarile…

- Lia Olguta Vasilescu a facut un anunt soc marti seara. Ea a anuntat ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii. Lia Olguta Vasilescu a spus ca decizia a fost luata in urma unei discutii cu liderul PSD Liviu Dragnea. "Astazi, in urma unei discutii cu liderul PSD…

- Președintele PSD a scris, duminica, pe Facebook ca Romania a avut cele mai mari creșteri in ultimii doi ani. Liviu Dragnea susține ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25 la suta. "71,2 miliarde…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, ca politica romaneasca are nevoie de valori precum „curaj național” și „inteligența diplomatica”.„Unirea de la 1859 a Principatelor Romane Moldova și Țara Romaneasca a fost un act de curaj național și de inteligența diplomatica…

- Presedintele Forumului Democratic al Germanilor din Romania, Paul-Jurgen Porr, a anuntat, pe Facebook, ca a refuzat invitatia UDMR de a participa la congresul formatiunii maghiare din luna februarie, nemultumit de sprijinul pe care UDMR il acorda coalitiei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.