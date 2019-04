Andrei Caramitru, mesaj către PNL şi USR-PLUS: Haideţi să nu fim proşti "Daca urmariți Game of Thrones (ca tot am folosit ieri paralela asta). Ce au facut aia cand pericolul a devenit prea mare pentru toți? S-au coalizat tactic ca sa se apere și sa distruga orcii. Desi inainte au avut razboaie intre ei (și vor mai avea dupa ce caștiga lupta). Așa ca - haideti sa nu fim prosti. Aia din TNL Cluj au fost si ticaloși și prosti (și au fost dați afara din partid - foarte bine). Acuma sa nu fim toți prosti ca ei și sa ne dam in cap unii la alții in timp ce PSD/ALDE/UDMR funcționeaza ca o armata super-organizata de anihilare. Mesajul asta e in special pentru PNL… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

