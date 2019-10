Andrei Caramitru îi atacă pe liberali: Golanii talibani vă salută. Sunt milioane şi se apropie de Cotroceni "In anii 90 eram numiți golani. Și legionari. Și eram batuți in Piața Universitații. Pana acum putin timp eram numiți sexo-marxiști sau naziști. Și eram batuți și gazați in Piața Victoriei. Acum comentatorii anti-PSD și-au schimbat repede haina inainte de alegeri și ne numesc talibani. Noii golani. Și rad superior in timp ce se gudura pe langa - cred ei - noii stapani. Și spera sa fim batuți crunt in alegeri. Adica - noi suntem intransigenti. Diferiti. Nu facem compromisuri politicianiste. Avem principii. Suntem ciudati - ne comportam ca oamenii normali, ne enervam, ne bucuram,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Atenție mare la pensiile speciale dragilor din PNL!!!! Nu au scris nimic despre asta. Dar ei spun ca trebuie sa atingem 3% deficit (normal - face parte din tratatele noastre cu UE). Spun de restructurari (fara cifre) dar nu de pensiile speciale. Nimic. Problema e așa. Daca NU taiati…

- "Suntem cei care cred in Romania și in viitorul ei. In comunitațile din care venim, am invațat care sunt nevoile și problemele de zi cu zi ale oamenilor și suntem aici sa sprijinim rezolvarea lor. Am crescut veniturile romanilor și am implementat masuri de susținere pentru toate categoriile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma turca Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS au semnat, luni, contractul pentru proiectarea si executia lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostrada, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.…

- ”Foarte urat gest de la PNL și de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa iși lanseze formal campania electorala. Eu nu știu ca 10 August sa fie deținut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa iși ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achiziționat dupa cațiva ca sa para…

- Presedintele USR, Dan Barna, apreciaza ca mitingul de pe 10 august 2019, organizat la exact un an dupa represiunea brutala a manifestatiei pasnice din Piata Victoriei din 2018, reprezinta un eveniment major, o data simbol pentru Romania. Liderul USR spune ca membrii partidului sau vor fi prezenti la…

- Președintele Klaus Iohannis a postat, sambata, pe Facebook, un mesaj prin care condamna Guvernul PSD pentru acțiunile violente de la protestul de pe 10 august 2018. Redam integral mesajul postat de Klaus Iohannis pe pagina lui de Facebook: In urma cu un an, romani de pretutindeni au venit in Piața Victoriei…

- Davide Martello, pianistul celebru pentru concertele sale in zone de conflict, a anuntat, printr-un mesaj pe pagina personala de Facebook, ca va participa la mitingul Diasporei, ce va avea loc pe 10 august, in Piata Victoriei.

- ”Cantitatea de informatii false care s-a lansat pe cazul de la Caracal e infioratoare. Si halul in care se incearca recuperarea politica inclusiv folosind masa de manevra care populeaza tradițional piețele Bucurestiului e dezgustator.Stiti ce, politrucilor? Nu e unul care sa nu fie vinovat.…