Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala,…

- Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR, isi cere scuze pentru folosirea nepotrivita a termenului Holocaust. El a fost criticat de parlamentari USR, dar si ambasadorul Israelului in Romania a reactionat dur la afirmatiile lui Caramitru.

- „Mai devreme azi (luni - n.r.) am scris un text despre costul coruptiei in Romania anilor blestemati pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a tara dupa Siria ca exod al populatiei, avem cea mai mare rata a mortalitatii din UE. Ne dispare populatia unui oras mare in fiecare an.…

- ”Mai devreme am scris un text despre costul corupției in Romania anilor blestemați pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a țara dupa Siria ca exod al populației, avem cea mai mare rata a mortalitații din UE. Ne dispare populația unui oraș mare in fiecare an. Din pacate…

- Ambasada Israelului in Romania a reacționat luni dupa ce Andrei Caramitru, consilierul președintelui USR Dan Barna, a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul. Citește și: Fiul actorului Caramitru, atac dur...

- Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, reactioneaza la cele mai recente afirmatii publice facute de Andrei Caramitru (USR). Intr-o noua postare pe pagina sa de Facebook, consilierul președintelui USR a comparat Holocaustul cu situația actuala a Romaniei."Din pacate, din nou, constatam…

- Intr-o noua postare pe pagina sa de Facebook, consilierul președintelui USR, Dan Barna, a comparat Holocaustul cu situația actuala a Romaniei. Dupa ce a primit numeroase critici in mediul online, Caramitru a schimbat cuvantul “Holocaust” cu termenul “genocid”, dupa cum se poate vedea și in poza de…

- Andrei Caramitru, unul dintre fiii actorului Ion Caramitru, s-a inscris in USR, unde se va ocupa de programul de guvernare al formatiunii. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a partidului condus de Dan Barna. "Bine ai venit in echipa, Andrei Caramitru! Antreprenorul și consultantul Andrei Caramitru…