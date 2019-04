Stiri pe aceeasi tema

- Firmele incep sa aiba probleme si se descura tot mai greu cu banii, iar specialiștii din piața vorbesc de primele semne de ingrijorare in economia romaneasca, care ar putea duce chiar si catre o recesiune. Bancile au refuzat la inceputul acestui an plați cat pentru un an, dupa ce bancherii nu au…

- Fondul Monetar Internațional publica estimari ale deficitului bugetar pentru fiecare țara in parte. Senatorul PNL, Florin Cițu, publica aceste date care arata ca in 2019 Romania va avea un deficit bugetar de 3,8%, iar in 2020 de 4,1%. Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul…

- Senatoarea PNL de Timis Alina Gorghiu a declarat joi, la Timisoara, ca situatia de astazi din Romania este "mai grava" decat cea din anul 2017 iar referendumul privitor la justitie reprezinta "sansa Romaniei de a bloca PSD", potrivit Agerpres. "Situatia de acum este mai grava decat cea din 2017,…

- Romania este tara cu cel mai mic nivel de creditare din UE, in raport cu posibilitatile economiei. Totodata, avem un comportament financiar atipic: experienta ultimilor 10 ani arata ca intermedierea financiara...

- Liberalii au chemat-o pe Viorica Dancila in Parlament, luni, la ‘Ora Premierului’, pentru a da socoteala cu privire la Taxa pe lacomie (OUG 114). PNL -iștii cer abrogarea acestui act normativ pentru ca ar duce Romania in faliment prin masurile introduse. Președintele PNL , Ludovic Orban , arata ca…

- Romania risca sa intre in recesiune daca autoritatile vor continua sa ia masuri care vor destabiliza mediul de afaceri, iar Romania ar putea ajunge repetenta Europei, chiar daca are potential de crestere, a declarat, luni, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al pentru IMM. "Riscăm să…

- Economia romaneasca va continua sa creasca in urmatorii doi ani, cu procente de 5,5% in 2019 si 5,7% in 2020, urmand ca avansul sa incetineasca in 2021 cand este prevazuta o majorare a Produsului intern brut de 5%, estimeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP) in "Strategia fiscal-bugetara pentru perioada…

- ,, România va intra într-o recesiune destul de severa care o va duce fie catre un împrumut FMI și taieri bugetare, fie catre o inflație și o devalorizare drastica a leului'', a declarat la Digi24 economistul Andrei Caramitru, fiul