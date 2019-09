Andrei Caramitru: Devine evident că preşedintele Iohannis o doreşte pe Vasilica în turul 2 „Devine evident ca președintele Iohannis și-o dorește pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toți comentatorii și analiștii independenți. Toți. Inclusiv cei mai degraba favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca așa caștiga sigur. Care e costul? Creșterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40 la suta. E foarte trist și un semn urias de slabiciune. Daca era un candidat curajos, cu viziune, cu capacitate de mobilizare - ar fi caștigat lejer in fata oricui (are imensul avantaj ca e in funcție). Și ar fi susținut pentru turul 2 partidul cu care și-ar fi dorit sa faca reforme reale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

