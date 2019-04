Andrei Caramitru, desființat de H. D. Hartmann: Prostie după prostie. Îl înconjoară aceeași moarte Frigul peste Bucureștii de astazi, ca-n 1940 Nimic nu prevestea ca o zi rece de primavara a anului 2019 va fi stricata de catre cuvintele lui Andrei Caramitru din 1940. Cadavrul putrezit al lui Codreanu, cel care urla ca evreii și țiganii strica singele pur romanesc a reaparut, ranjind la fereastra politicianului USR. Frigul peste Bucureștii de astazi este același ca cel din 1940, mai exact din acel septembrie negru in care dictatura sinistra legionara a devenit politica de stat. Dupa abdicarea lui Carol II și atacarea trenului sau de catre legionari, la granița, pentru a o asasina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

