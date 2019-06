Andrei Caramitru: Atunci o să fie #GameOver pentru partidele tradiționaliste ”Mie imi plac cifrele astea. Noi suntem partidul care a caștigat - masiv - orașele mari. Punct. Ceilalți au scos voturi din rural, aduse de primari cu japca. Cand o sa avem filiale peste tot o sa ii trezim pe foarte multi din rural. Și atunci va fi #GameOver pentru "partidele tradiționale". PS: pro romania a caștigat Braila unde Tudose e foarte popular. Asta explica cifrele lor.” a scris Andrei Caramitru, pe Facebook, unde a publicat un tabel care ar arata rezultatele partidelor pe orașe mari, mediu rural, mediu urban, din care reiese ca USR-PLUS a luat 48% din orașele mari, iar ProRomania,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest context, exista posibilitatea ca viitorul candidat al PNL la primaria Capitalei sa fie chiar Rares Bogdan, care ar putea intra in lupta cu Gabriela Firea, actualul primar general. Cu toate astea, Andrei Caramitru spune ca partidele de traditie nu mai au nicio sansa in capitala, pentru…

- PNL Alba a castigat clar alegerile europarlamentare in 10 din 11 orase ale judetului. PSD este in fata PNL intr-un singur oras, in timp ce USR PLUS s-a clasat pe locul trei in noua localitati urbane si pe locul doi in doua orase.

- Conform Biroului Electoral în judeul Brila situaia provizorie a numrtorii a cca 96% din voturi este urmtoarea PSD cu 33.179 de voturi PRO România cu 27.523 de voturi PNL cu 26.067 voturi Aliana 2020 USR PLUS cu 16.811 PMP cu 6.178 voturi ALDE cu 3.562 de voturi.La Referendum sa votatPr...

- PNL a caștigat alegerile din Suceava, dupa numararea a 99,7% din voturilor exprimate in sectiile de votare din municipiul reședința de județ. Anuntul a fost facut de viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harsovschi. „In Municipiul Suceava, PNL caștiga!”, a anuntat Harsovschi pe pagina sa de Facebook.…

- Maine au loc alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție, intre orele 7:00-21:00, iar partidele au alocat sume importante de bani pentru campanie. Bani care au venit intr-o majoritare covarșitoare din bani publici, prin legea finanțarii partidelor. O parte dintre acești bani s-au dus…

- Elena Udrea a scris pe Facebook ca a constatat, analizand situatia lui Liviu Dragnea, ca femeile nu sunt mai loiale si mai devotate decat barbatii, adaugand ca nu ar fi mirata daca si premierul Viorica Dancila s-ar inscrie in partidul Pro Romania, al lui Victor Ponta. „Situatia lui Dragnea din zilele…

- Andrei Caramitru, consilierul liderului USR Dan Barna, le cere liberalilor sa nu mai distribuie „mizerii“ in spatiul online despre liderii USR si PLUS. „Daca nu vreti sa faceti alianta cu noi si preferati PSD, ALDE si ProRomania (desi nu cred ca e linia partidului), macar asumati-o ca sa stie oamenii…