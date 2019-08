Andrei Caramitru, atacuri murdare la adresa jurnaliştilor „Exista 3 tipuri de jurnalisti la noi * (1) Cei buni si independenti, care vin cu analize destepte, care critica inteligent si cu argumente (am un respect enorm pentru ei) * (2) Sclavii (Gadea, Badea etc) - care fac propaganda desantata, dar macar e pe fata si asumata * Dar mai e o categorie - (3) sclavii infiltrati (se fac ca sunt de fapt anti-sistem si independenti ca sa aiba audienta printre noi, si se activeaza “cand trebuie / cand li se spune” ca sa decrebilizeze idei si oameni). Astia sunt cei mai rai. Coprofagii”, a scris Caramitru pe pagina sa de Facebook. El o include in ultima categorie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

