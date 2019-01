Andrei Caramitru a intrat în poitică. Ce partid a ales Andrei Caramitru a anunțat pe pagina sa de socializare ca s-a inscris in Uniunea Salvațu Romania și ca va lupta cu toate forțele impotriva partidului aflat la guvernare. Citete și: Lideri PSD, primiți violent la Sibiu. Codrin Ștefanescu a dat piept cu protestatarii - VIDEO "Am facut asta ca sa imi respect promisiunea pe care am facut-o public pe 10 august. Ca voi face totul ca sa scapam de ciuma PSD si ca - la sfarsit - ii vom pedepsi. Si vom reconstrui o tara europeana. Fac asta pentru bunicul meu omorat in inchisorile comuniste si pentru copiii mei", a scris Andrei Caramitru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca buteliile pe gaz sunt inca extrem de populare in Romania este un fapt ce nu poate fi contestat. Din lipsa retelelor locale de gaz, sau chiar din cauza costurilor ridicate de racordare, milioane de gospodarii din tara noastra se bazeaza inca pe butelia reincarcabila pentru a satisface necesitatile…

- „Am propus desemnarea miniștrilor interimari pentru a asigura continuitate in activitatea guvernamentala in toate domeniile, inclusiv la Transporturi și Dezvoltare, portofolii cheie in derularea unor proiecte importante de investiții. Este vital insa, avand in vedere contextul actual, sa gasim soluții…

- Mircea Draghici, propus de PSD la ministerul Transporturilor, i-a transmis, vineri, presedintelui Klaus Iohannis ca a ales sa refuze propunerile pentru ministere fara o analiza. "Pacat, domnule Președinte Iohannis! Am fi avut amandoi ocazia sa intram in istorie! Dumneavoastra ați fi dat un semn de normalitate…

- Peste 60.000 de echipamente electrice si electronice de uz casnic folosite vor fi inlocuite cu altele noi, cu consum redus de energie, prin intermediul Programului "Rabla pentru electrocasnice", al carui buget este de circa 20 de milioane de lei. "Sunt sase luni de munca cu ajutorul colegilor…

- MADR și cele doua agenții de plați din subordine – Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale continua efectuarea plaților in avans incepute in data de 16.10.2018 precum și pregatirea condițiilor de acordare, incepand cu data de 03.12.2018 a…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, discurs extrem de dur la adresa guvernului și a clasei politice, in Parlament, astazi, la ceremonia de celebrare a Centenarului."Centenarul nu este numai un prilej de a ne intoarce privirea spre trecut și a ne onora reflecția, ci și de a ne intreba daca…

- Comisarul european Corina Crețu a anunțat, pe Facebook, ca il va da in judecata pe secretarul PSD, Codrin Ștefaescu, pentru ca acesta i-ar fi adus acuzații false."Nu va ascund ca sunt foarte afectata de atacurile provenite din interiorul partidului caruia i-am dedicat 30 de ani din viata mea.…

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…