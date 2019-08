Stiri pe aceeasi tema

- ​Serena Williams este adversara Biancai Andreescu din finala de la Rogers Cup 2019. Jucatoarea din America a trecut în trei seturi de Marie Bouzkova, scor 1-6, 6-3, 6-3, și, la conferința de presa de dupa meci, a povestit ce i s-a întâmplat pe teren, în timpul partidei cu sportiva…

- Serena Williams, locul 10 WTA, a invins-o pe Naomi Osaka, locul 2 mondial, si este in semifinale la Rogers Cup, unde ar putea juca impotriva Simonei Halep, potrivit news.ro.Serena Williams s-a impus, scor 6-3, 6-4, dupa o ora si 16 minute. Citește și: Gabriela Firea reacționeaza! ‘Nu…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a retras in sferturile de la Rogers Cup, dupa ce a pierdut primul set, scor 4-6, in fața cehoaicei Marie Bouzkova (21 de ani, 91 WTA). Bouzkova va juca in semifinale cu Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), triumfatoare in fața lui Naomi Osaka (21 de ani, 2 WTA), scor…

- Jucatoarea canadiana Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a eliminat-o, vineri, pe ocupanta locului 3 în clasamentul WTA, sportiva ceha Karolina Pliskova, în sferturile de finala al turneului Rogers Cup, de la Toronto, scrie News.ro.Andreescu s-a impus cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, într-o…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Rogers Cup, dupa ce a trecut de rusoaica Svetlana Kuznetsova (34 de ani, 198 WTA), dar nu se gandește inca la finala. Deși a avut emoții in ceea ce privește o posibila accidentare la tendonul lui Ahile, sportiva noastra s-a…

- ​Jucatoarea ceha de tenis Marie Bouzkova, locul 91 WTA, venita din calificari, a învins-o pe letona Jelena Ostapenko, locul 81 mondial, si va evolua contra Simonei Halep în sferturi la Rogers Cup.Marie Bouzkova s-a impus, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 19 minute de joc.Simona…

- ​Jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 6 WTA, s-a retras de la turneul Rogers Cup, de la Toronto, din cauza unei probleme la antebrat, a anuntat, vineri, Tennis Canada. Sportiva în vârsta de 29 de ani, care a câstigat Rogers Cup în 2012, s-a accidentat initial la antebrat…

- Simona Halep, 27 de ani, 7 WTA, va juca, joi, cea de-a doua ei semifinala la Wimbledon impotriva ucrainencei Elina Svitolina, 24 de ani, 8 WTA. Cine caștiga urca pe locul 4 mondial, ocupat in acest moment de olandeza Kiki Bertens (5.130 de puncte), eliminata in turul 3 la Wimbledon. In clasamentul online,…