Andreea Vanesa Cebotari – Nou Talent Muzical din Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Blocului Electoral ACUM, Octavian Țicu, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj catre ungheneni, carora le mulțumește pentru votul acordat. ”In condițiile vitrege facute de regimul oligarhic și practic intr-o luna de campanie electorala, am reușit impreuna, la o prima experiența de alegeri…

- Timișoara, in curand Capitala Europeana a Culturii, va gazdui in acest an o ediție speciala a Salonului Internațional de Vinuri VINVEST. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, VINVEST 2019 aduce laolalta- pentru prima data in țara noastra- vinuri provenind din trei orașe desemnate Capitale Europene ale Culturii…

- A depus juramântul de credinta fata de România, stat membru al Uniunii Europene si al Aliantei Nord-Atlantice, iar acum critica cu înversunare blocul NATO. Vorbim despre candidatul PSRM pe circumscripția uninominala Ungheni, deputatul Ghenadi Mitriuc. Acesta recunoaste ca a obtinut…

- [caption id="attachment_44179" align="alignleft" width="285"] Maria Buruiana[/caption] Noul sistem de salarizare, care a intrat in vigoare la 1 decembrie 2018, i-a lasat pe managerii școlari cu un gust amar. Chiar daca au fost promise majorari considerabile, aceștia s-au trezit cu salarii mult mai mici…

- Un grup de calugarițe din Spania au cucerit internetul cu un clip video pe care l-au postat pe Facebook. In imagini, femeile canta piesa "We Will Rock You" a renumitei trupe britanice Queen. Totul se intampla in cantina unui lacas sfant.

- Potrivit biroului de presa al IGI, cei mai mulți provin din Republica Moldova, Tunisia, Israel, Maroc, iar 6.664 de cetațeni vin din Uniunea Europena/SEE, majoritatea din Franța, Italia, Germania, Italia, Spania și Bulgaria. De asemenea, au fost depistați 82 straini în situații ilegale,…

- ”De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi ramas?”. Tot mai des imi rasuna in minte aceste frumoase versuri ale lui Tudor Arghezi. Prilejul, insa, e unul trist: emigrarea moldovenilor. De fiecare data cand aud ca a mai plecat cineva – dar aud mai in fiecare zi – imi vine sa-i zic: ”De ce-ai plecat?”. Imediat,…

- [caption id="attachment_43766" align="alignleft" width="300"] Radmila Popovici[/caption] Exact cu un an in urma, frumosul colind "Fii Mos Craciun" rasuna la postul de televiune Jurnal TV. Mulți l-au admirat, dar puțini știu ca autoarea versurilor este Radmila Popovici, originara din satul Florițoaia…