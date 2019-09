Stiri pe aceeasi tema

- Chitaristul Tokio Hotel, Tom Kaulitz, i-a oferit sotiei sale Heidi Klum un cadou neobisnuit la o luna dupa casatorie: o bucata din Zidul Berlinului, relateaza miercuri dpa. Modelul german in varsta de 46 de ani, prezentatoare TV si femeie de afaceri, a postat pe Instagram un video cu bucata…

- Antonia este in culmea fericirii. Dupa o lunga perioada, artista a reușit sa o aduca in sanul familiei pe Maya, fiica sa și a lui Vicenzo Castellano, cu care inca este casatorita in acte. Antonia a postat prima fotografie in care apare alaturi de toți cei trei copii ai sai și a declarat ca este cea…

- UPDATE Marea doamna a teatrului romanesc va fi inmormantata la Cimitirul Bellu, pe Aleea Actorilor. Anunțul a fost facut de familie care a adresat mulțumiri Primariei Capitalei. “Mulțumim Primariei Capitalei și doamnei Primar General pentru sprijinul acordat in obținerea unui loc de veci in Cimitrul…

- A fost o zi importanta pentru Bianca Romanescu si sotul ei. Cei doi au fost pentru prima data parinti spirituali ai unei superbe fetite, pe nume Maria. Bianca si Bogdan si-au facut aparitia inca de dimineata la Biserica.

- Implinita in plan profesional, implicit si financiar, campioana sufletelor romanilor, Simona Halep, isi cauta implinirea si in plan sentimental. Si poata ca a gasit-o in bratele lui Toni Iuruc, cel care o insoteste, in ultima perioada, la mai toate evenimentele la care aceasta ia parte. Sa fie "iubaretul"…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a explicat care este motivul pentru care nu mai poarta inelul de logodna pe care l-a primit de la partenerul ei de viața, Tavi Clonda. "Am un inel de logodna, dar nu il pot purta in acest moment pentru ca am nascut doi copii și am cateva kilograme in plus. Nu ma…

- Dupa ce și-a atras antipatia generala in urma publicarii filmulețului in care apare alaturi de Sorina, micuța adoptata de o familie din SUA, Maria Pițurca a mai primit o veste teribila in urma cu puțin timp.

- In urma cu cateva luni, Bella Santiago, caștigatoarea X Factor a inceput demersurile pentru ca fetița ei sa se stabileasca pentru totdeauna in tara noastra. Iata ca, rezultatele au venit! Micuta ei va fi alaturi de ea, in fiecare zi, pe pamant romanesc.