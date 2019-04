Stiri pe aceeasi tema

- Desi este cea mai faimoasa gimnasta de la noi din tara, Nadia Comaneci si-a pastrat dintotdeauna viata de familie departe de ochii curiosilor. Acum insa, sportiva a vorbit despre momentul in care ea si sotul ei s-au cunoscut, despre cum a luat nastere povestea lor de iubire, dar si despre fiul lor,…

- Primaria Iași a lansat in dezbatere publica mai multe propuneri prin care isi propune reducerea poluarii din oras.Astfel, in urmatorii ani, municipalitatea ieșeana vrea sa interzica tranzitarea orasului cu masini care au norme de poluare sub Euro 3, respectiv Euro 4. In prezent, in Iasi, potrivit datelor…

- Societe Generale si-a vandut joi subsidiarele din Macedonia si Muntenegru, in linie cu planul de a se retrage de pe unele piete din Europa de Est, intr-o incercare de a-si majora profitabilitatea, transmit MTI si Reuters, conform agerpres.ro. SocGen nu a precizat valoarea tranzactiilor, dar…

- Decizie uimitoare in cel de-al doilea sezon „ASia Express”. Bianca Dragușanu și Oana au fost trimise acasa de Gina Pistol, care a decis sa ofere o noua șansa echipei eliminate, formata din Iuliana și Margherita. Dupa ce Bianca Dragușanu și-a exprimat in repetate randuri dorința de a pleca acasa și de…

- Peste 2 milioane de conturi sunt eliminate in fiecare luna, de cunoscuta aplicație Whatsapp. Conform reprezentanților companiei, extrem de multe conturi sunt create special pentru a raspandi conținut inadecvat, iar majoritatea acestora sunt șterse la scurt timp de la creare.

- La cateva luni de la supradoza care aproape a omorat-o, Demi Lovato a ajuns din nou in atenția publicului, cu noi controverse. Artista a decis sa iși ștearga profilul de Twitter, dupa ce a facut o remarca ce a starnit furie.