Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea sportului! Fosta campioana Marianna Pepe a murit dupa ce a fost batuta cu bestialitate de partenerul ei de viața. Potrivit quotidiano.net, Marianna Pepe a fost batuta violent de fostul partener, cu doar o seara inainte de tragedie. Martor la toata scena a fost copilul sportivei, in varsta…

- Anca Serea a ales invațamantul privat pentru copiii sai. Fosta vedeta de televiziune nu se uita la bani atunci cand este vorba despre educația copiilor și investește o mica avere. Ea a ales ca Noah și Ava sa mearga, alaturi de alți doi frați, in invațamantul privat. Anca Serea este mama a cinci copii…

- Exista mai multe diete de slabit rapide, persoanele perseverente putand sa scape și de 10 kilograme intr-un interval de timp relativ scurt. Unele diete sunt mai eficiente decat altele, altele mai simple sau dificil de respectat. Poți alege ceea ce crezi ca ți se potrivește, in funcție de preferințele…

- Frumoasa mulatra a trecut prin multe transformari vara aceasta. Atat fizic, cat și pe plan sentimental. Imediat dupa ce a divorțat, Laurette a pus pe ea cateva kilograme bune, insa acest lucru nu pare s-o afecteze foarte mult. „M-am ingrașat cateva kilograme, nu știu cand, vreo 10 kilograme. In vara…

- Marcel Toader a recunoscut ca are o noua iubita, insa detaliile despre modul in care a cunoscut-o a șocat pe toata lumea. Totul s-a intamplat in timpul casniciei cu fosta soție. Afaceristul a fost vazut alaturi de o blondina frumoasa, insa nu in Capitala sau pe litoral, in vreun club de fițe, așa cum…