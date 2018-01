Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Sava a prezentat, in ediția de sambata a emisiunii "Descoperiți", lista de nemulțumiri care a scos oamenii in strada. Pe pagina de internet "Spune NU Corupției" au fost prezentate, punct cu punct, motivele pentru care oamenii trebuie sa iasa in strada la protestele #rezist. Puse sub lupa, cinci…

- Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera forțele risipite in ultima vreme. In zorii zilei de 20 ianuarie, Soarele va intra in zodia Varsatorului și va incepe sa le influențeze relațiile…

- Previziuni astrologice pentru perioada 20 – 26 ianuarie 2018. Soarele va intra in zodia Varsatorului. Marte va intra in zodia Sagetatorului. Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera…

- Potrivit normativelor de proiectare in instalatii, incalzirea electrica in pardoseala reprezinta singurul sistem de incalzire mai ieftin ca investiție și consum comparativ cu centrala termica pe gaz cu radiatoare. AMASS companie dedicata pe sisteme de incalzire mai ieftine decat gazul si singura companie…

- In ultimii douazeci de ani, rata criminalitații s-a redus la mai bine de jumatate din valoarea maxima inregistrata la sfarșitul anilor ‘90. Factorii socio-economici au influențat puternic evoluția ratei criminalitații din Romania. O treime din județele Romaniei au cunoscut o evoluție sinuoasa a ratei…

- Mișcarea este sanatate curata, spune Andreea Sava, și, cu cat inaintați in varsta, veți ințelege acest lucru. Intr-o postare pe blogul personal, jurnalista prezinta pașii unui antrenament eficient.

- Statutul de parinte e o implinire nemarginita, care aduce schimbari neașteptate și pozitive in viața fiecarui adult, dar și reponsabilitate imensa pentru parinti, care vor fi nevoiți sa iși reorganizeze programul in funcție de solicitarile, nevoile și dorințele copilului. Tot mai mulți parinti…

- Lider PMP și fost președinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, duminica seara, la o emisiune TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Un studiu realizat de specialistii din Danemarca si Germania dezvaluie ca exista un motiv biologic privind faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbatii. In cadrul cercetarii au fost analizate datele privind supravietuirea diferitelor...

- Condiții antisanitare au fost depistate la secția de producere a unui agent economic de catre ofițerii de investigare a fraudelor economice. Factorii de decizie a intreprinderii foloseau in procesul de preparare legume alterate sau fara acte de provenienta. La fel, politistii au stabilit ca angajatii…

- 1. Unt de arahide și banane O felie de paine integrala, unsa cu unt de arahide, pe care puneți felii de banana. Aveți fibre cat cuprinde, grasimi sanatoase și un aport mare de proteine. Adica multa energie dar care și dureaza. Daca aveți activitate fizica mai intensa, puteți manca 2 felii preparate…

- Factorii de mediu explica in cea mai mare parte cresterea constanta a prevalentei obezitatii in ultimele trei decenii. Obiceiurile individuale si sociale ne-au facut sa mancam mai mult si sa ne miscam mai putin.

- Avand in spate o istorie balneara de doua milenii – dacii și romanii foloseau apele minerale de aici – Buziașul va implini, in 2019, doua secole de cand a fost declarat oficial stațiune balneara. Dupa o perioada de stagnare generala, un grup de oameni inimoși se straduiesc sa repuna stațiunea pe harta…

- Metabolismul consta in totalitatea proceselor biochimice desfașurate in celulele corpului, incepand de la energia necesara organismului in timpul respirației și a somnului, pana la procesul responsabil cu stocarea grasimilor. O mare influența asupra acestuia o are moștenirea genetica, dar și stilul…

- Agenția pentru Protecția Mediului Covasna organizeaza astazi, la Best Western Hotel Restaurant Park din Sf. Gheorghe, primul eveniment public de informare „Dialog cu factorii interesați pentru proiectul CAMARO-D privind interdependențele dintre practicile de management ale siturilor Natura 2000 si…

- Cei mai mulți dintre noi iși doresc sa se mențina in forma și mai ales sanatoși. Pentru a obține rezultate și a avea o talie de viespe, ei incep sa respecte anumite diete și regimuri, sa faca exerciții fizice. Cu toate acestea, exista cateva remedii garantate care accelereaza metabolismul de la prima…

- Cu totii simpatizam cu una sau mai multe echipe, respectiv unul sau mai multi jucatori, insa cand vine vorba despre pariuri sportive, ar trebui sa lasam la o parte orice urma de subiectivism. Cel mai indicat ar fi sa nu plasam pariuri pe partida in care joaca favoritii, insa daca vrei in mod deosebit…

- Coloana noastra vertebrala este alcatuita din vertebre, care sunt legate intre ele prin discuri intervertebrale. Cand aceste discuri sufera anumite traumatisme nu iși mai pot indeplini funcțiile și creeaza probleme coloanei. Printre acestea se numara și hernia de disc. Afla cum se manifesta hernia de…

- Sambata dimineata (devreme). Piata Unirii (din Iasi). Scos prematur din casa de treburi importante, observ doi (foarte probabil, dupa toate semnele) „homelesi" contempland pavajul din fata Hotelului Unirea. Incetinesc, dintr-o curiozitate inexplicabila, pasul, si ascult un crampei din conversatia lor.…

- Premierul Mihai Tudose este pregatit sa taie in carne vie, dupa noul scandal privind lipsa medicamentelor. El susține ca a avut o intalnire cu ministrul Sanatații, Florian Bodog, și cu factorii responsabili, iar aceștia vor suferi consecințele legale ale iresponsabilitații, susține premierul. ”€Am avut…

- Premierul Mihai Tudose este pregatit sa taie in carne vie, dupa noul scandal privind lipsa medicamentelor. El susține ca a avut o intalnire cu ministrul Sanatații, Florian Bodog, și cu factorii responsabili, iar aceștia vor suferi consecințele legale ale iresponsabilitații, susține premierul.”Am…

- Practicarea sportului, indiferent ca e la nivel profesionist sau de amatori, aduce beneficii, dar implica si anumite riscuri. In functie de sportul practicat pot aparea accidente. Petru Merghes, profesor de sport, antrenor, preparator fizic si kinetoterapeut, a explicat pentru „Adevarul” care sunt factorii…

- La mijlocul secolului 21, cel putin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind…

- Așa numiții colacei din jurul taliei nu sunt doar o problema estetica. Principala problema vine din faptul ca grasimea din jurul abdomenului indica grasime și in jurul organelor, precizeaza jurnalista Andreea Sava intr-o postare pe blogul sau.

- ♦ Agentia de evaluare prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca, in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila. Romania va beneficia de o imbunatatire a ratingului de tara, aflat acum la Baa3…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Agentia de evaluare financiara Moody`s prognozeaza o crestere economica de 6,5% pentru Romania, in 2017 si de 5% in 2018, avertizand ca in ciuda premiselor pentru o crestere economica robusta, aceasta nu este sustenabila, iar deficitul bugetar va depasi 3% din PIB, anul viitor. „Politicile…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody's. In document se arata totusi ca profilul de creditare este sustinut de factori precum perspectivele…

- „Politicile fiscale expansioniste recente au erodat procesul de consolidare care a urmat crizei financiare globale. In acelasi timp, politicile macroeconomice au generat cresterea rapida a salariilor, care reprezinta un risc pentru competitivitatea economica si amplifica deficitul de cont curent”,…

- Raportul anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s arata ca rapida crestere a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent. Moody’s recomanda Romaniei sa tina sub control a cheltuielilor guvernamentale, sa creasca absorbtia fondurilor…

- Piata dicteaza incotro merge cursul de schimb, spune Adrian Vasilescu. "Desi multi spun ca Banca Nationala „manipuleaza cursul". Si chiar asa gandesc, ca Banca Nationala stabileste paritatea leu-dolar. Dar realitatea e cu totul alta. Nimeni, la Banca Nationala, nu are o bagheta magica prin a carei miscare…

- Constipația este un simptom frecvent intalnit in practica medicala de zi cu zi, care trimite pacientul in cabinetul medicului de familie sau al specialistului gastroenterolog si nu numai. Prevalența acesteia este de 2-30%, modul in care pacienții resimt acest simptom este variabil, in funcție de…

- "Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea conform legii. Ca intotdeauna Serviciul de Protectie si Paza iti mentine neutralitatea in ceea ce priveste factorii politici si nu comentam afirmatiile facute in spatiul public la adresa SPP", se arata intr-un raspuns al Serviciului de Protectie…

- Serviciul de Protecție și Paza a comunicat marți, la solicitarea EVZ, ca SPP iși menține „neutralitatea in ceea ce privește factorii politici", ca militarilor le este interzis sa faca politica și ca nu comenteaza afirmațiile facute de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, referitoare la directorul…

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația

- Sistemele electronice de livrare a nicotinei (ENDS) precum țigarile electronice afecteaza frecvența cardiaca și funcția cardiovasculara in cazul șoarecilor, potrivit unei cercetari preliminare prezentata duminica in cadrul Sesiunii Științifice din 2017 organizata de Asociația Americana a Inimii (AHA)…

- Pe langa nicotina, țigarile electronice conțin in general propilen glicol și/sau glicerina vegetala, utilizata de obicei in loțiunile de piele utilizare pentru menținerea hidratarii dermei sau ca aditiv alimentar, insa efectele incalzirii și inhalarii acestor substanțe sunt necunoscute.In…

- Chiar daca fortele pro-UE vechi sunt discreditate sau colapsate, iar cele noi nu au intrat inca in posesia parghiilor de putere, potrivit unor sondaje, simpatiile proeuropene se reabiliteaza, scrie politologul Dionis Cenusa intr-un articol de analiza pentru Agentia IPN.

- Chiar daca forțele pro-UE vechi sint discreditate sau colapsate, iar cele noi nu au intrat inca in posesia pirghiilor de putere, potrivit unor sondaje, simpatiile proeuropene se reabiliteaza, scrie politologul Dionis Cenușa intr-un articol de analiza pentru Agenția IPN. El evidențiaza ca impreuna cu…

- Se apropie cu pași repezi Postul Craciunului și mulți dintre noi iși fac planuri și cumparaturi pentru rețete specifice acestei perioade. Pentru unii, aceasta perioada va fi un prilej de curațare spirituala și „trupeasca”, o perioada in care corpul nostru va fi ajutat sa se detoxifice de toate porcariile…

- Nu exista alimentele fara calorii dar exista unele care au atat de puține incat organismul consuma mai multe decat au ele pentru a le digera, precizeaza, intr-o postare pe blog, jurnalista Andreea Sava.

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii in Romania, a transmis un mesaj de „Ziua Internationala pentru lupta impotriva impunitatii pentru crime impotriva jurnalistilor” in care a afirmat ca „libertatea presei este sub asediu” si ca atacurile impotriva lucratorilor din mass-media…

- O ceașca de cafea poate fi transformata într-un remediu pentru arderea grasimilor, prin simpla combinare cu ulei de cocos, scorțișoara și miere. Daca amesteci cele trei ingrediente în cafea, vei obține foarte simplu cea mai eficienta metoda de a-ți determina metabolismul sa arda…

- Valentin Radu, CEO Omniconvert a spus, la retailArena 2017, ca orientarea catre client este esentiala atat pentru retailul fizic, cat si pentru cel online. Ce solutie vede pentru afacerile care vand produse online? 0 0 0 0 0 0 Un antreprenor vindea rochii pe internet. Afacerea a mers…

- Noi fisuri, crapaturi și denivelari ale carosabilului au aparut pe o lungime de 70 de metri pe autostrada Sibiu-Oraștie, pe sensul de mers Sibiu - Sebeș (276+100 - 276+170), fapt pentru care toți factorii implicați in derularea proiectului au fost convocați vineri la sediul Companiei Naționale de…

- Infectiile cauzate de diferite tipuri de ciuperci sunt neplacute atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Nimeni nu isi doreste unghii si degete dizgratioase, mai ales femeile. In timpul verii suntem predispusi la aceste infectii fungice pentru ca mergem la piscina, la plaja, umblam mai mult timp…