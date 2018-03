Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Andreea Sasu susține ca fostul ei iubit, Gerardo Scarpone, o batea și o umilea. Bruneta a marturisit ca milionarul nu o lasa nici sa iasa din casa. Ea spune ca cel care a salvat-o de Gerardo a fost Philipp Plein și ca, daca nu era el, ea iși distrugea viața. Cu toate acestea, fostul ei […] The post…

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia imaginilor uluitoare depuse la dosarul de la Poliție in cazul „macelului din Herastrau”, pe care le publica in mega-exclusivitate. Incaierarea din localul de fițe din Herastrau ar fi plecat, așa cum tot noi v-am dezvaluit, de la un milionar care…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- Ce lovitura a dat Gabi Enache, la finalul primei luni a acestui an! Sub o permanenta presiune la FCSB, atat din partea suporterilor, cat și a finanțatorului Gigi Becali, fotbalistul a semnat cu Rubin Kazan. Gigi a fost de acord, parțile au reziliat contractul, Gabi și-a gasit imediat de munca. Anamaria…

- O pauza intre ore la un liceu din comuna Insuraței, județul Braila, a condus, cum e normal, la discuții intre elevi, dar și catre unele jocuri care se practica, de regula, in școli. Numai ca nimic nu a fost in regula la acea școala! O fata a cazut victima unei glume puse la cale de […] The post VIDEO…

- Ion Iliescu și-a sarbatorit sambata, 3 martie, ziua de naștere. Fostul președinte al Romaniei a implinit 88 de ani. In 2003, a acordat un interviu și toata lumea a aflat ce avere are fostul președinte al Romaniei. „Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi…

- Donald Trump ar face orice numai sa nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv sa ne lase fara jocuri video violente care au existat de cateva decenii. Americanii au o problema majora cu crimele in masa și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici macar nu au vreo legatura cu…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Ieri am reușit sa oferim un bilet de pariuri pe care a scris ”profit”, inca de la publicare. Am miza pe cel puțin cu gol inscris de Hansa Rostock, la Werder, oaspeții facandu-și datoria din prima jumatate de ora a jocului, precum și pe 2 sau mai multe modificari ale tabelei in Roda – Heracles. […] The…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- De la 1 martie, salariile medicilor si profesorilor cresc semnificativ. De aproape 4 ori pentru un medic primar, de exemplu. Insa nemultumirile nu dispar. Sindicalistii reclama plafonarea sporurilor salariale la 30 la suta. Ministerul Sanatatii le reaminteste medicilor ca majorarile din Sanatate sunt…

- Desi in tara sunt, inca, multe drumuri inchise, desi avem cod portocaliu de ger si, in unele locuri, de viscol, desi sunt multe situatii de urgenta in tara, “mega-paranghelia” tanarului liberal giurgiuvean Adrian Chiran “tine prima pagina” in presa nationala. Dupa ce ziarul Can-Can a publicat imagini…

- Vesti imense pentru medici, dar si pentru profesori. In direct la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a anuntat mariri salariale incand cu data de 1 martie 2018. „Cresc salarii pentru medici si asistente. Primesc 20% cei din personalul didactic universitar si preuniversitar. Un medic…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a oferit primele declarații referitoare la bilanțul DNA pentru anul 2017. Șeful statului a explicat ca, din perspectiva sa, „suntem tot mai departe de o revocare” a Laurei Codruta Kovesi. „Nu va fi nicio decizie astazi. Trebuie sa asteptam motivarea de la CSM.…

- Vica Blochina și-a surprins fanii cu o imagine care le-a dat de gandit! Blondina s-a pozat imbracata sumar, abia trezita din somn, in dreptul unui pat matrimonial „ravașit”. In imagine Vica pare ca abia s-a trezit dupa ce a petrecut noaptea cu o prezența masculina. Hainele sunt aruncate in pat, ea are…

- PSG a caștigat la scor de neprezentare, scor 3-0, derby-ul susținut pe teren propriu in runda a XXVII-a din Ligue 1 contra celor de la Marseille. Disputat in fața a aproximativ 48 mii de spectatori, meciul de pe „Parc des Princes” dintre PSG și Marseille a fost la discreția liderului din Ligue 1 care…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Seara trecuta, romanii au stat cu sufletul la gura și le-au ținut pumnii preferaților din finala concursului Eurovision Romania 2018. Dupa ce concurenții au performat pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, publicul a votat timp de o ora si a ales reprezentantul…

- Medicul israelian care a pus la punct in Romania o adevarata ”fabrica de bebeluși”, unde se faceau recoltari de ovule și inseminari artificiale, și-a aflat pedeapsa de la judecatorii romani! CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, va prezinta documente exclusive din ancheta procurorilor, care au aratat…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta era mama unei fetite de sapte ani. Tatal copilei, inginer de meserie, nu s-a insurat cu…

- ROMANII AU TALENT. Un numar de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit in lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Mihaela Radulescu a admirat evoluția, Calinescu a fost contra! Totul s-a intamplat la cea de-a doua ediție a concursului. ROMANII AU TALENT. „Nu am vazut multe fete…

- E scandal pe pagina de Facebook a lui Alexei Mitachi, barbatul care a ucis-o pe Anastasia Cecati. Un american pe nume Danny Naranjo susține ca superba șatena era, de fapt, soția lui. Barbatul a fost luat la intrebari de internauți, dar le-a spus ca nu are de ce sa dovedeasca nimic și ca adevarul va…

- Un indian de 56 de ani s-a ales cu doua inimi in urma unui transplant facut de medici care au incercat sa-i salveze viata printr-o tehnica foarte rara de transplant. Initial, pacientul urma sa fie supus unui transplant standard insa dupa ce au primit cordul donat medicii si-au dat seama ca acesta este…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Dupa o mica pauza, Adriana Bahmuțeanu și-a anunțat revenirea pe micile ecrane. Vedeta a vorbit despre motivele pentru care și-a luat o pauza și a marturisit ca se intoarce cu forțe proaspete, cu un nou proiect. „Voi avea un alt proiect la Antena Stars, domnul (n.r. fostul sot) este prost informat. I-am…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Actrița a fost inmormantata miercuri, 21 februarie, in prezența rudelor și a prietenilor apropiați. Imaginile…

- Intre frumoasa actrița care a jucat in „Las Fierbinți” și Alexei Mitachi a fost dragoste la prima vedere. Medicul stomatolog s-a indragostit de Anastasia Cecati din prima clipa in care a pașit in clinica lui din Chișinau. In cadrul unui interviu, colegii lui Alexei Mitachi au facut dezvaluiri uluitoare…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Sanziana Negru radiaza de fericire de ceva timp, dar abia zilele acestea consumatorii de celebritați au putut desluși motivul: fosta iubita a lui Smiley iubește din nou și, mai mult, s-a afișat cu noua ei dragoste! S-a intamplat la finalul weekend-ului trecut, cand Sanziana și iubitul ei au dat iama…

- Se pare ca la Exatlon se naște o noua idila. Ștefan (25 de ani) și Alina (31 de ani) din echipa „Razboinicilor” par din ce in ce mai apropiați. Ambii sunt tineri și frumos, iar telespectatorii cred ca intre cei doi poate fi o relație. Alina sta mai mult langa Mariana, dar anumite gesturi și […] The…

- A fost fericire mare in tabara „Razboinicilor”, dupa ce aceștia au caștigat ingredientele unei petreceri in fața „Faimoșilor”, la un scor de 10-6. Dupa victorie, s-a dansat, s-a cantat și s-a mancat pe indelete la petrecere. S-a lasat și cu cateva lecții de dans. Alex a vrut sa fie profesorul de dans…

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- Vica Blochina a simțit o mare durere cand s-a desparțit de Edan, fiul ei, cat timp a fost in Asia. Producatorii emisiunii ii dadeau telefonul o data la patru zile ca sa poata vorbi cu cei dragi din țara.

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Au aparut cele mai hot imagini cu focoasa Andreea Sasu. Romanca fierbinte care a fost iubita lui Philipp Plein. Ravisanta bruneta a ridicat tot publicul in picioare la emisiunea "Ghiceste Varsta" din Italia.

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- Andreea Sasu este frumoasa romanca care l-a prins in mrejele iubirii pe Philipp Plein. Recent aceasta a participat la un show de moda unde si-a etalat formele perfecte si este extrem de mandra de aceasta realizare a sa.

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Rasturnare de situație in cazul divorțului Danei Grecu! Potrivit ultimelor informații, realizatoarea Antena 3 s-ar fi recasatorit, dupa divorțul de afaceristul Bogdan Grecu.Dupa aproape 20 de ani de casnicie, Dana și Bogdan Grecu au divorțat. Desparțirea s-ar fi produs, de fapt, in urma cu…

- Noi tensiuni in familia lui Banel Nicolita! In ultimii ani, tatal si si fostul stelist au fost precum soarecele si pisica. Dupa numeroase certuri, cei doi pareau ca s-au impacat anul acesta, insa finalul lui 2017 a reaprins discutiile dintre ei. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat ce i-a…