S-a nascut intr-o familie in care muzica era mai iubita decat orice. La șapte ani a inceput studiul viorii, iar la 12 ani s-a mutat la București pentru a face performanța. In clasa a IX-a și a X-a a luat premiul I la Olimpiada pentru Teoria Muzicii. Este vorba despre buzoianca Andreea Runceanu, verișoara regretatei […] Articolul Andreea Runceanu: „Daca nu ar fi fost Mihaela Runceanu, eu nu aș fi fost” apare prima data in Opinia Buzau .