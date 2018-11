Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este o femeie deschisa care nu se sfiește sa vorbeasca despre viața ei personala, cu bune și cu mai puțin bune. Ea este invitata in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, unde va dezvalui amanunte mai puțin știute despre ea și relațiile ei, atat cele profesionale, cat și cele personale.…

- Problemele par sa nu se mai termine pentru Oana Lis, care face fața cu greu situației din familia ei. Soțul ei are probleme de sanatate , iar ea a luptat cu depresia crunta. Acum, vedeta a dezvaluit și ca a vrut sa se sinucida, copleșita fiind de necazuri. „E greu, sincer. E foarte greu, dar macar cu…

- Sore este mai fericita ca niciodata. Artista a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei dupa ce a nascut și despre cum a cucerit-o iubitul ei. Vedetei ii merge din plin și pe plan profesional și spune ca nu se gandește inca la al doilea copil. „In momentul in care am intalnit persoana potrivita care…

- Oana Turcu revine la Antena Stars, pe 2 septembrie, cu un nou sezon al emisiunii „Refresh by Oana Turcu“, iar primele invitate sunt Nico si fiica ei, Andra. Cele doua au o relație speciala și nu se sfiesc sa dezbata impreuna cu Oana Turcu cele mai picante amanunte din viața lor. Nico marturisește ca,…

- Vedeta de televiziune Alina Pușcaș a acordat un interviu pentru Antena Stars, in care a vorbit despre momentele de cotitura din viața ei. Alina Pușcas a recunoscut ca in ultima perioada viața ei a devenit tot maia glomerata, iar asta nu i-a facut bine deloc. „In momentul de fața, de un an de zile,…

- Actorul Ovidiu Cuncea și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața sa ca diacon. Pe Ovidiu Cuncea, telespectatorii din Romania și-l aduc aminte drept mustaciosul simpatic care i-a fost partener lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin”. De cațiva ani, artistul nu mai apare pe micile ecrane, iar viața…