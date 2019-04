Stiri pe aceeasi tema

- Continua lanțul de pareri generat de apariția controversata a Oliviei Steer, o puternica susținatoare a mișcarii anti-vaccin. Printre persoanele care au avut un mesaj pentru soția lui Andi Moisescu se numara și Andreea Raicu.

- Andreea Raicu a criticat-o dur pe Olivia Steer pentru felul in care a ales sa vorbeasca la dezbaterea cu doctorul Mihai Craiu. Vedeta este de parere ca persoanele publice au o responsabilitate foarte mare atunci cand discuta la televizor pe teme importante.

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea vine cu un mesaj de Ziua Instituției Prefectului. Liderul UNPR pe ureaza prefecților succes in activitatea lor."Dragi prieteni, In anul 2018, ziua de 2 aprilie a fost declarata, prin lege, „Ziua Instituției Prefectului”.Prefectul, reprezentantul…

- Aflati in Badami, concurentii celui mai dur reality show, Asia Express – Drumul Elefantului, au primit de la Gina Pistol indicațiile pentru un nou joc, de care depinde ordinea plecarii mai departe in cursa.

- Vasile Blaga a declarat, sambata, la Timisoara, ca PSD poate fi batut doar prin munca, ca este un partid slabit, dar nu invins."PSD este intr-o situatie atat de proasta cum nu a fost niciodata in 30 de ani. Este slabit, dar nu este invins. PSD nu poate fi batut decat prin foarte multa munca.…

- Reporterii Ziarului Incomod din Giurgiu au descoperit ca lozinca Arbeit Macht Frei, adica Munca de va Elibera, pusa la intrarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, este pusa acum si la poarta unei...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca mai multi ministri "s-au mai ingrasat" pentru ca fac mai putina miscare. "Si atunci, chiar daca ne mai doare mijlocul, ne mai doare un picior, mai slabim putin, sa mergem mai mult in teritoriu. Si eu cred ca si doamna prim-ministru o sa le spuna lucrul asta, pentru…

- Potrivit anchetatorilor, barbatul a plecat joi de acasa pentru a-si cauta un loc de munca si, nerevenind la domiciliu, familia acestuia a alertat vineri autoritatile. In aceeasi zi, a fost gasit autoturismul barbatului, iar ulterior a fost gasit si el.Se pare ca in autovehicul ar fi fost…