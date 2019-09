​Andreea Raicu, despre motivul pentru care nu a ajuns la Altar cu nici un iubit: "Am nevoie de timp cu mine"

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez iși dorește ca fiul ei de 11 ani, Max, sa o conduca la altar atunci cand se va casatori cu alex Rodriguez, potrivit contactmusic.com. Vedeta este logodita cu fostul jucator de baseball și iși dorește foarte mult ca in ziua cea mare cei doi copii ai ei, gemenii Max și Emme, pe care […]

- Oana Roman a explicat ce diagnostic i-au pus medicii dupa ce a fost internata doua zile. Oana Roman a fost externata luni, 9 septembrie, dupa doua zile de stat in spital. vedeta s-a simțit rau la botezul fetiței gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Deși oana Roman a pus problema de sanatate pe seama…

- Lady Gaga a fost surprinsa la un restaurant din Studio City, Los Angeles, in momente dragastoase alaturi de Dan Horton, un inginer de sunet in varsta de 37 de ani. Vedeta s-a desparțit de aproape șase luni de Christian Carino și, pentru o perioada, s-a vehiculat ca ea are o relație cu Bradley Cooper,…

- Invitata in platoul emisiunii "Agentia VIP", Oana Roman a facut dezvaluiri de-a dreptul spectaculoase! Vedeta planuieste ca, impreuna cu familia, sa vanda apartamentul in care locuiesc acum si sa se mute la casa. Motivele pentru care a decis asta sunt nenumarate!

- Fata a fost ucisa in locuinta sa din Utica, New York, duminica. Imediat dupa crima, Clark a fost descris de politie ca „persoana de interes" in acest caz, dupa ce ar fi pus pe Instagram fotografiile, insotite de mesajul: „Imi pare rau, Bianca", scrie Metro. Dupa aceea, tanarul ar fi incercat sa se sinucida…

- Ramane Iulia Albu fara vacanța de vara? Vedeta nu știe inca unde va merge in concediu astfel incat a ramas pe ultima suta de metri cu planurile pentru vacanța. Domnița de Alba știe doar ca nu se va expune la soare și va sta la plaja aproape hellip;imbracata!