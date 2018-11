Stiri pe aceeasi tema

- Fosta vedeta de televiziune Andreea Raicu este din ce in ce mai deschisa fața de fanii ei de pe rețelele de socializare. Vedeta le-a impartașit acestora una dintre experiențele ei din trecut. Andreea Raicu a marturisit ca in trecut a avut mari probleme cu somnul și ca ii era rușine sa recunoasca ca…

- Andreea Raicu este o femeie extrem de puternica, ce a trecut prin diverse obstacole in viața. Cu toate acestea, vedeta este mereu optimista și deschisa, așa ca deseori le vorbește fanilor ei despre problemele prin care a trecut, de-a lungul timpului.

- Chestorul Senatului Tanczos Barna a atras atentia in sedinta Biroului Permanent din 15 octombrie ca senatorii raman fara bani pentru deplasari. ”Recunosc ca am esuat in a controla deplasarile si de a tine in frau aceste cheltuieli. Cert este faptul ca bugetul de anul acesta, fiind aproape…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare cod rosu de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana…

- Concret, raportul arata ca nivelul de depasire a termenelor de reparatii este de peste 60% pentru majoritatea elementelor de infrastructura, iar in unele cazuri acesta trece chiar si de 85 la suta. In document, reparatiile capitale la care sunt supuse elementele de infrastructura (poduri, cale ferata,…

- De la baza NATO de la Mihail Kogalniceanu judetul Constanta au decolat doua avioane Typoon, ale fortelor aeriene britanice, ca reactie la doua avioane rusesti, suspecte, ce zburau deasupra Marii Negre, aproape de spatiul aerian al NATO.Potrivit unuia dintre pilotii britanici ai Royal Air Force, a existat…

- Vaticanul a declarat ca a simtit "rusine si durere" dupa un recent raport al Marelui Juriu din Pennsylvania care a dezvaluit ca 301 preoti din statul american au fost acuzati in mod credibil drept...