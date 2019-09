Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu s-a intors din Turcia, acolo unde a trecut printr-o operație destul de dificila pentru inlaturarea unei tumori la colon de natura canceroasa. Indragitul designer a facut prima declarație in acest sens și, fiind cuprins de emoții, nu și-a putut stapani lacrimile. Catalin Botezatu, vizibil…

- Mario Iorgulescu se zbate inca intre viața și moarte pe un pat al Spitalului Elias, in vreme ce Dany Vicol, victima sa, a fost inmormanat pe 12 septembrie. Mario Iorgulescu era RECIDIVIST. Fiul sefului LPF a mai distrus doua MASINI DE LUX Medicii sub a caror ingrijire se afla fiul sefului…

- Renee Zellweger a izbucnit in lacrimi in fața unei audiențe nerabdatoare sa vada noul ei film despre Judy Garland pentru care a primit recenzii foarte bune. Actrița a aparut pe scena in momentul culminant al premierei filmului la Festivalul de Film de la Toronto și a inceput sa glumeasca spunand mulțimii…

- Vedeta de reality show americana Kim Kardashian a fost anunțata de medici ca ar putea suferi de o boala autoimuna, lupus, dupa ce un test de depistare a anticorpilor a ieșit pozitiv, potrivit CNN.Premiera celui de-al XVII-lea sezon al reality show-ului "Keeping Up with the Kardashians" a expus…

- Alexandra Badoi (30 de ani) este prima cantareata din Romania care a cantat alaturi de celebrul DJ olandez Armin Van Buuren, alaturi de care are chiar si o piesa, „Cosmos”. Van Buuren a fost cel care i-a facut si o surpriza placuta tinerei, invitand-o sa cante alaturi de el la Untold, pe un stadion…

- Simona Halep trece printr-o perioada excelenta pe plan sentimental și recunoaște chiar ea, asta dupa ce, odata cu caștigarea titlului de campioana la Wimbledon, și-a prezentat public și noul iubit, pe Toni Iuruc.

- Patricia Maria Tig, fara clasare, s-a calificat, sambata, in finala turneului BRD Bucharest Open, trecand in semifinale de sportiva germana Laura Siegemund, locul 77 WTA si favorita 6. La finalul meciului, Patricia Tig, ajunsa in finala la BRD Bucharest Open dupa ce a nascut la inceputul acestui…

- Adelina Șaramat, fiica cea mare a familiei care a crescut-o pe Sorina, a transmis, luni, la Sinteza zilei, un mesaj copleșitor pentru fetița cu speranța ca vorbele ei vor ajunge la Sorina. Adelina a marturisit ca nu a mai vorbit deloc cu sora ei de 18 zile, deoarece familia adoptiva din SUA a schimbat…