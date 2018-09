Andreea Paun, Griffes: Sunt cel putin 20 companii, doar in Capitala, care pregatesc noi angajari si proiecte ce implica un take-up de peste 70.000 mp

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an vor fi date in folosinta cladiri de spatii de birouri care vor totaliza peste 220.000 metri patrati in Capitala, din care peste 80% vor fi livrati in a doua parte a anului. De asemenea, pentru 2019, dezvoltatorii imobiliari au anuntat...

- In aceasta vara, un numar de 479 de ansambluri de locuinte (apartamente si vile) se aflau la vanzare in Bucuresti si localitatile din imprejurimi, din care 347 se aflau in constructie, iar 132 erau deja finalizate. Per ansamblu, numarul de locuinte...

- Ideea de spatii flexibile de birouri sau de co-working a luat pentru prima data contact cu piata din Romania acum 20 de ani, moment in care belgienii de la Regus au deschis primul centru de co-working din Bucuresti. Recent, insa, tendinta de pe pietele...

- London Stock Exchange Group va deschide centrul de servicii in Capitala unde vor lucra 200 de persoane. Ei se vor oferi si suport corporate entitatilor din grup. „Romania ofera LSEG o forta de munca inalt calificata, un sistem de educatie puternic si infrastructura buna. Am fost incantati de primirea…

- De-a lungul timpului, piata de spatii de birouri din Capitala a evoluat prin gruparea dezvoltarilor in jurul anumitor zone, in functie de criterii diferite, la momente diferite, iar de regula acestia nu prea au urmat investitiile in infrastructura....

- Potrivit unor martori, un grup de evrei si un grup de arabi, toti cetateni israelieni, s-au incaierat in apropiere de piscina hotelului Radisson Blu, dupa un concert al cantaretilor israelieni Lior Narkis si Dudu Aharon, informeaza site-ul Ynet. O inregistrare video a altercatiei si difuzata…

- SudRezidential.ro, cel mai important promotor imobiliar din sudul Capitalei, a deschis in luna mai a acestui an The Social Hub, un hub social dispus pe o suprafata de 600 metri patrati in Bucuresti si dedicat domeniului imobiliar si activitatilor de...

- Nu i-a placut deloc ”peisajul”, cu mai multe aroganțe pe care le-a considerat, probabil, prea mici, așa ca a rabufnit! Și a facut-o in stil mare, in LOFT, la Mamaia. (Reduceri mari la jocuri PC) Un ”baiat fin” din București s-a incordat in toiul petrecerii, iar comanda lui le-a batut pe toate cele de…