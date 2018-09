Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7 9 septembrie 2018 va avea loc, la Complexul Dunarea din Eforie Nord, Scoala de Vara a Organizatiei Femeilor Liberale, cu titlul: "Forta in unitate: munca in echipa si puterea comunicarii".Oaspetele de onoare al reuniunii va fi presedintele PNL, Ludovic Orban. Gazdele reuniunii vor fi Florica…

- Afla care sunt simptomele de cancer ovarian, cine poate face boala si de ce este important sa fie diagnosticata in stadiu incipient. 1. Toate femeile pot face cancer ovarian Cancerul ovarian este diagnosicat anual la aproximativ un sfert de milion de femei din intreaga lume. Spre deosebire de alte forme…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca Romania are al doilea campionat ca valoare din Europa la feminin, in timp ce la masculin se afla pe pozitia a 11-a. „Sunt foarte bucuros ca in baza clasamentelor facute de EHF, avem al doilea…

- Liderul grupului Liberalilor si Democratilor pentru Europa, Guy Verhofstadt, transmite, referitor la miting si la evenimentele recente din Capitala, ca dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte, precizand insa ca este necesar sa ne asiguram ca sunt oprite manipularile serviciilor secrete.

- Poate ca barbatii detin anumite secrete pe care noi nu le stim! Virtutile lor masculine sunt cunoscute si apreciate, si, in anumite circumstante, au dat rezultate si au facut istorie. Asa ca poate ca n-ar fi deloc rau sa retinem cate ceva din secretele lor si atunci cand e cazul, sa le si punem in…

- Politia din Roma a evacuat joi aproape 400 de persoane, inclusiv zeci de copii, dintr-o tabara in care locuiau de cativa ani membri ai comunitatii romilor. Actiunea s-a desfasurat in ciuda protestelor si a unei decizii a Curtii Europene a Drepturilor Omului care interzicea acest demers, relateaza BBC…

- Starea filosofului Mihai Șora este stabila, nu au aparut complicații, dar recuperarea este lenta, a declarat, pentru Libertatea, purtatorul de cuvant al unitații sanitare, Silvius Negoița. Mihai Șora a fost operat la Spitalul Elias, joi dupa-amiaza, pentru pietre la colecist. Starea post-operatorie…