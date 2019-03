Andreea Olaru lanseaza single-ul “Sun-o pe ea” Andreea Olaru lanseaza un “mesaj vocal” sensibil, care are toate ingredientele pentru a ajunge in inimile tuturor – “Sun-o pe ea”. Noul single spune o altfel de poveste de iubire, un triunghi al dragostei in care el si ea inca se mai iubesc. In dragoste, tot ce vrei sa simti este fericire, dar aceasta nu vine mereu cu soare. Aduce uneori cu ea o ploaie calda care te face sa tremuri atunci cand dispare. Cum spun si versurile piesei, “dragostea vine cu un suflet care a fost odata abandonat”, iar asta te face sa te pierzi. In videoclipul regizat de Kobzzon, Andreea isi varsa supararea in vicii, metamorfozand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent single al Darei, „La costum”, vorbește despre faptul ca in dragoste nu exista limite sau reguli, iar filmarile pentru clip au fost unele foarte solicitante pentru artista. „Filmarile pentru “La Costum” au fost o experiența diferita de tot ceea ce am trait anterior pentru ca am simțit…

- John Newman, una dintre cele mai recognoscibile voci din industria muzicala si creatorul unora dintre cele mai mari hit-uri din ultimii ani („Feel The Love”, „Love Me Again”, „Blame”), lanseaza single-ul „Feelings”. Piesa „Feelings” a fost scrisa in Suedia si produsa de Newman si Jarly – producatorul…

- Cei de la Mandinga te provoaca sa asculti cel mai nou single al lor! Una dintre cele mai exotice trupe din tara lanseaza „Provocador”, o piesa senzuala, cu ritmuri latino si un videoclip incitant, filmat pe strazile Cubei. „«Provocador» este a doua piesa la care am filmat videoclipul in Cuba si ne bucuram…

- Duke Dumont are o colaborare incendiara, alaturi de Shaun Ross, pentru single-ul “Red Light Green Light”, chiar inaintea inceperii festivalurilor de vara. Inspirat de influentele retro ale anilor ’80, track-ul continua directia seriei “For Club Play Only”, un concept cu piese special create pentru ringul…

- In videoclip, rolul lui Stefan Banica din perioada adolescentei este jucat chiar de baiatul artistului, Radu-Stefan Banica. Single-ul “Pana la cer” este compus de Stefan Banica (muzica si versuri) si este cel mai nou extras de pe cel de-al 16-lea album de autor – „Picat din Luna” – din cariera impresionanta…

- Carine lanseaza un nou single: „Ghost”, compus de catre Irina Rimes impreuna cu DJ Sava și Alex Cotoi. O poveste de dragoste din trecut ce bantuie prezentul, „Ghost” este un single fresh ce i se potrivește perfect vocii frumoasei artiste. „Pentru mine «Ghost» reprezinta mai mult decat un single foarte…

- Billie Eilish ne da fiori si ne ridica ceva semne de intrebare odata cu lansarea single-ului „bury a friend”, al carui videoclip este inspirat de cele mai infricosatoare scenarii gandite vreodata. „bury a friend” a fost scris si produs de artista de doar 17 ani, in colaborare cu Finneas O’Connell, fratele…

- “Everything Is Red a fost o provocare interesanta pentru mine ca artist, dar am urmarit in permanenta ca rezultatul final sa fie ceva ce ma reprezinta. Nu e un album clasic de Craciun, am incercat sa ma las cat mai putin influentat de muzica tipica de sezon si sa creez ceva al meu.” – Klyde “Everything…