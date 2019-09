Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mitu si Dan Alexandru Tomescu au castigat titlurile in probele de simplu din cadrul Campionatelor Nationale Individuale de seniori ale Romaniei, editia 2019, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis. Finala feminina de simplu a fost castigata de Andreea Mitu, de la CSM Bucuresti,…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Arad, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, si a cucerit titlul la dublu. Mitu a dispus in semifinale de Nicoleta-Catalina Dascalu cu 6-1, 7-5, iar in finala o va infrunta pe…

- Andreea Mitu a pierdut ambele finale! Turneul Internațional de tenis Trofeul CJ Vrancea și al Municipiului Focșani s-a incheiat, sambata, la Arenele George Bucuroiu din complexul sportiv Milcovul. Ultima partida a turneului, finala de simplu, le-a adus fața in fața, de la ora 11.00, pe favorita nr.…

- Finala de dublu: Andreea Mitu/ Gabriela Nicole Tataruș – Oana Gavrila/Andreea Amalia Roșca Semifinalele de simplu: Andreea Mitu – Ioana Gașpar; Andreea Amalia Roșca – Laura Schaeder La Vrancea Trophy – Trofeul CJ Vrancea și al Municipiului Focșani astazi (sambata) va fi ziua semifinalelor probei de…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Cristina Mitu a cucerit, duminica, titlul in proba de simplu a turneului ITF de la Wanfercee-Baulet (Belgia), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce a invins-o in finala pe austriaca Sinja Kraus, cu 6-4, 6-3. Mitu (27 ani), aflata pe locul 1.026 in clasamentul…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, a susținut azi o conferința de presa in acare a anunțat ridicarea unei baze sportive in centrul Bucureștiului. Proiectul aparține Federației Romane de Tenis, iar finanțarea aparține Primariei Sectorului 1, condusa de Dan Tudorache, care este implilicata…

- Ion Țiriac, președintele Federației Romane de Tenis, trage un semnal puternic de alarma privind viitorul „sportului alb” in Romania, informeaza gsp.ro.Țiriac e de parere ca actualul mod in care FRT e organizata nu da speranțe in descoperirea unei noi campioane de nivelul Simonei Halep. Pre;edintele…

- Sportivii Monica Niculescu, Mihaela Buzarnescu, Raluca Olaru, Andreea Mitu, Marius Copil si Horia Tecau vor juca, joi, la turneul de la Wimbledon, conform programului anuntat de organizatori, anunța news.ro. Niculescu va evolua si la simplu si la dublu, pe terenul 15. In al doilea meci de…