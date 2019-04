Andreea Marin, weekend in Italia! Iata ce a facut acolo

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, în Turcia va avea loc „Antalya Grand Prix”, în perioada 5-7 aprilie, competiție la care și-au anunțat participarea 533 de sportivi din 78 de țari, printre care cinci judoka de la ”U”-CSM Cluj. Monica Ungureanu și Alexandra Pop se vor bate în limitele…

- Cum reuseste Andreea Marin sa-si mentina silueta in timpul Postului Suntem in Postul Pastelui, iar Andreea Marin tine acest post, insa are grija ca meniul ei zilnic sa fie unul echilibrat, fara exces de carbohidrati. Vedeta marturiseste ca se simte foarte bine in aceasta perioada, dar secretul pentru…

- Ce supliment din plante bea Andreea Marin pentru detoxifierea organismului De ceva timp, vedeta foloseste zilnic produse naturale create de celebrul nutritionist italian, Gianluca Mech, preferate inclusiv de celebritati de la Hollywood. “Apreciez produsele de detoxifiere si dieta ale lui Gianluca Mech.…

- Gianluca Mech, acasa la Andreea Marin! Totul despre Depurativo Antartico Este bine cunoscut faptul ca Andreea Marin este adepta unui stil de viata sanatos. Are grija la alimentele pe care le consuma, face sport si cure de detoxifiere, iar de ceva vreme a descoperit produsele minune din dieta Gianluca…

- Povestea lui Valeriu Ene poate fi privita in cheia succesului, insa, formularea nu și-ar fi avut susținere daca nu s-ar ști povestea sa; in fapt, una dintre zecile de mii ce insoțesc destinele concetațenilor care au luat drumul strainatații. Acum, cu familie frumoasa, cu o afacere prospera la Roma…

- La inceput de martie, profesorii de limba, cultura și civilizație romaneasca din Roma au organizat, pentru al doilea an consecutiv, Atelierul de Marțișor in colaborare cu Ambasada Romaniei in Italia, Institutul Cultural Roman, din București, Accademia di Romania din Roma și Institutul Limbii Romane…

- Andreea Marin a vorbit recent la Antena Stars dspre cea mai grea perioada din viata ei, atunci cand a fost la un pas sa faca un gest necugetat. Astazi, frumoasa vedeta a fost invitata la "Star Matinal de Weekend" unde a povestit si care a fost momentul in care si-a dat seama ca are o problema.

- Ștefan Banica iși face fiul vedeta. Artistul a dat vestea cea mare despre baiatul sau, Radu, care este un adolescent de toata frumusețea. Artistul a trait o poveste de dragoste cu Camelia Constantinescu, cea care i-a daruit primul copil, Radu Ștefan. Camelia Constantinescu nu a fost casatorita oficial…