Stiri pe aceeasi tema

- S-a recuperat bine dupa operatia suferita luna trecuta la coloana. Andreea Marin este o femeie activa, asa ca deja a revenit la programul de odinioara. Fotoreporterii Click! au surprins-o, zilele trecute, la un magazin cu hrana pentru animalute, ea avand acasa catei si pisici. Nu a fost singura, ci…

- Duminica, 9 decembrie 2018, la ora 10:16, Adela Popescu a adus pe lume un baiețel sanatos, cu o greutate de 3,430 kg și o inalțime de 51 cm. „Gataaa. Uraaaa! Iata chipul meu obosit, imediat ce am iesit din sala, dupa cinci ore grele de travaliu! O fotografie mai buna nu a, dar sper sa simtiti…

- Tatal tinerei macelarite de iubitul din Ploiești a facut primele declarații. Barbatul a marturisit ca și-a dat seama ca ceva nu este in regula in urma cu doua luni. Timp de mai multe luni, o fata de 17 ani din Ploiești a trait un coșmar alaturi de barbatul care ii era iubit. Agresorul a batut-o, […]…

- Andreea Marin s-a operat la coloana. “Am scapat de o povara” Andreea Marin se confrunta de cativa ani cu probleme ale coloanei vertebrale pe care a incercat sa le rezolve printr-o operatie suferita saptamana trecuta. O interventie chirurgicala efectuata intr-o clinica privata din Bucuresi, pentru care…

- Andreea Marin este definiția femeii puternice. Deși ieșise din operație de doar cateva minute și trecuse printr-o anestezie generala, Andreea Marin a plecat acasa pe picioarele sale, fericita ca totul este bine.

- Andreea Marin a postat un mesaj tulburator dupa operația dificila prin care a fost nevoita sa treaca. Mesajul poate fi citit pe pagina de socializare a divei, iar prietenii sai virtuali au putut, in sfarșit, sa rasufle ușurați. Andreea Marin a fost pe maini bune – i-a și mulțumit, in mesaj, doctorului…

- Maria Ilioiu, una dintre cele mai cunoscute ispite de la “Insula Iubirii”, le-a impartașit fanilor mai multe amanunte despre problemele medicale cu care s-a ales dupa ce și-a facut un nou tatuaj. Vedeta de la Antena 1 s-a evervat și mai mult dupa ce artist tatuatorul, care i-a facut cel mai recent desen,…

- Tavi Clonda va deveni, din nou, tatic de fetița in martie anul viitor. Anuntul a fost facut de Gabriela Cristea in emisiunea pe care o prezinta la Antena Stars, „Te iubesc de nu te vezi”. Artistul este in culmea fericirii, iar dupa ce a aflat marea veste a facut si primele declaratii! Tavi Clonda a…