- Andreea Marin este adepta unui stil de viața cat se poate de sanatos, dar cu toate acestea recunoaște ca mai are și momente cand nu se poate abține de la dulciuri. Vedeta este foarte stricta cu regimul de viața pe care il are: mananca sanatos, face mult sport și este foarte atenta la fiecare detaliu…

- Romania TV a prezentat interceptari de la DNA cu Mihaela Radulescu! Fosta vedeta de televiziune a fost inregistrata in dosarul fostului sau soț, Elan Schwartzenberg, intr-o discuție cu acesta.Citește și: PSD, atac FRONTAL la adresa lui Mugur Isarescu: solicitare IMPERATIVA pentru guvernatorul…

- Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin a dat publicitații o fotografie rara cu el așa cum arata pe vremea cand era student. Tuncay Ozturk a umblat in sertarul cu amintiri, de unde a scos la iveala o fotografie nemaivazuta cu el. Imaginea dateaza din urma cu 13 ani. Medicul turc a explicat…

- ''Citesc titlurile din presa și vad ca Madam Udrea figureaza in mai toate, cu povești din detenție, urari de Craciun pentru adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toți ... Oare realizeaza ca dorința ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atenției este, in buna masura, responsabila…

- Altercația a avut loc chiar in fața liceului Alexandru Vlahuta. "Este o fata pe nume Arina care a fost cu unul din baieti. S-au despartit dar baiatul considera ca inca mai sunt impreuna si i-a interzis sa mai fie cu altcineva. Fata nu a ascultat si fostul ei prieten l-a amenintat pe Luca,…

- Bianca Dragusanu a fost surprinsa in timp ce lua pranzul, intr-un mall din Capitala, alaturi de un barbat chipes. In momentul in care au realizat ca cel care o insotea pe frumoasa blondina nu este iubitul acesteia, Alex Bodi, cei prezenti au inceput sa-si dea coate si sa filmeze totul, convinsi sa…

- Andreea Marin a stabilit o premiera in viața ei. Vedeta s-a șaudat cu selfie-ul pe care l-a facut in lift. Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Marin a ținut sa intre și ea in randul vedetelor care iși fac selfie-uri in lift. „N-ai poza in lift cu telefonul la vedere și ochelarii de soare pe…