Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, un preparat traditional romanesc, gatit dupa reteta lui Chef Catalin Scarlatescu, va fi cu siguranta vedeta de pe masa de Paste, scrie virale.ro. Ne este clar cat de strict si profesionist este Chef Catalin Scarlatescu, celebrul jurat din cadrul emisiunilor cu caracter culinar, asa…

- Daca la inceputul anului trecut primarul Ioan Popa prognoza un castigator in primavara lui 2019 pentru punerea pe roate a proiectului tramvai, acum lucrurile au suferit o oarecare amanare. Edilul spera ca firma cu pricina sa fie desemnata la inceputul anului viitor. Asadar, daca se spera ca si pesimistii…

- Primul sezon a ținut publicul cu sufletul la gura, iar finalul a fost unul cu totul incitant. Acum, Stana Katic, „Emily Byrne” ne spune totul despre cel de al doilea sezon al serialului „Absența”, un thriller psihologic difuzat de AXN. Stana a vorbit in explusivitate pentru UNICA despre ceea ce se va…

- Sa vezi un numar in plus de kilograme atunci cand te cantarești nu este deloc placut, mai ales daca ai un stil de viața sanatos. Asta probabil te face sa te intrebi care sunt principalele motive pentru care te ingrași și ce anume iți influențeaza organismul. 7 motive pentru care te ingrași, fara legatura…

- Institutiile europene trebuie sa vegheze sa nu existe o distorsiune in piata pe domeniul transportului si as vrea ca soferul din Romania care lucreaza doar in Germania sa fie platit la fel cu soferul din Germania, a afirmat eurodeputatul Maria Grapini, membru in Comisia pentru Transport si Turism…

- O afacere proprie reprezinta visul multora insa, de la a avea o idee si pana la transpunerea acesteia in practica exista anumiti pasi pe care trebuie sa ii parcurgi. Nu este de ajuns sa iti doresti sa ai un business, ci trebuie sa te informezi si sa ai incredere ca intr-o zi vei reusi. Decizia…

- Vremea ne rezerva noi surprize in saptamana ce urmeaza. Astfel, potrivit siteului freemeteo.ro, daca luni vom avea vreme de primavara veritabila, cu maxime de 14-15 grade, sambata se așteapta ninsoare și maxime de 2-3 grade. Așadar, luni este prognozata vreme calduroasa pentru aceasta perioada a anului,…