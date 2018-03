Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 – 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.Cel…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu”, spune ca este pregatita pentru o noua relație, insa are anumite pretentii. Vedeta nu spune nu unei posibile iubiri, dar recunoste faptul ca in societate a ales sa poarte o masca, deoarece se simte mai protejata de rautatile oamenilor.…

- Andreea Marin a plecat la New York impreuna cu fetița ei. De altfel, nu este pentru prima oara cand Violeta iși insoțește mama atunci cand aceasta treuie sa iși onoreze proiectele. Deși toata lumea se aștepta ca vedeta sa fie insoțita de iubit, Andreea Marin nu este cu acesta , ci cu Violeta, fiica…

- Relația dintre Andreea Marin și Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, pare sa fie cat se poate de serioasa. Și, deja, cei doi, secondați de fiica ”Zanei” au inceput sa se afișeze fara nicio reținere, in public.

- POVESTE TRISTA… Vremea Noua publica astazi un prim articol din cadrul campaniei de Paste. In editia de fata, va prezentam un caz absolut miscator: Mirela Munteanu, o tanara mama de 39 de ani, care a ramas singura dupa un divort greu, are cinci copii mici, dar se incapatineaza sa ii creasca singura,…

- Cate animale are Andreea Marin in grija acasa De cand s-a mutat in vila din Pipera, dupa divortul de Stefan Banica, Andreea Marin si-a amenajat o curte, in spatele casei, in care cultiva tot felul de pomi fructiferi, multi adusi de peste hotare cu avionul, precum si legume, zarzavaturi si condimente…

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Oana Lis iși dorește cu orice preț sa devina mama, chiar daca soțul ei nici nu vrea sa auda. Vedeta vrea un donator secret și este mai hotarata ca niciodata sa faca pasul important. „Am fost la ginecolog. O sa il cheme Big. Sunt suparata ca Viorel nu m-a intrebat ce am facut la ginecolog. Nu sunt insarcinata.…

- Andreea Marin are o frumoasa relație de dragoste cu Adrian Brancoveanu, in varsta de 32 de ani, consulul Romaniei in Libia. Dupa ce a declarat, recent, ca nu exclude posibilitatea unei sarcini, „Zana Surprizelor” a vorbit, de curand, și despre o posibila nunta.

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Andreea Marin și-a schimbat radical prioritațile de cand a devenit mama. Vedeta este un parinte dedicat, care a ales sa treaca televiziunea pe plan secund și sa devina freelancer pentru a reuși sa petreaca timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica jr. Fosta gazda a emisiunii “Surprize-Surprize”…

- Daniela Gyorfi a facut o intrerupere de sarcina pe vremea cand era foarte tanara. Barbatul cu care forma un cuplu la vremea respectiva nu doarea sa-și intemeieze o familie. Cantareața Daniela Gyorfi formeaza un cuplu cu George Tal , cel alaturi de care pare sa-și fi gasit liniștea și impreuna cu care…

- Ce nume i-a pus Andreea Marin pisicii ei. Vedeta a postat pe contul de socializare o imagine realizata in timpul unei ședințe foto. In cadru a aparut și felina brunetei, pe care aceasta a numit-o „ghetuța”. Ghetuta este numele ales de Andreea Marin pentru pisica sa. In timp ce unii dintre fani s-au…

- Soarta nu a fost blanda cu Mariana Ionescu Capitanescu. Celebra cantareata de muzica populara a trait nu mai putin de trei drame cumplite. Aceasta a pierdut trei copii, insa nu a cedat in fața acestor lovituri cumplite. Ba mai mult, invitata in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu", difuzata, astazi, de…

- Declarație de presa TOMA PETCU: „Am decis astazi sa ma retrag din funcția de ministru al Energiei. Am ales așa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate și de provocari, dintre cele mai grele. La finalul unui an de mandat, retrospectiva ma mulțumește. Am pornit la…

- Delia s-a decis sa devina mamica. Cantareata a asistat la nastere nepotelei ei si, dupa ce a vazut cum decurge totul, a decis sa ramana si ea insarcinata. Mama Deliei, Gina Matache, a dezvaluit in cadrul emisiunii Teo Show ca artista vrea sa devina mamica, asta dupa ce a asistat la nasterea nepoatei.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul iubit, care se pare ca i-a castigat increderea si e pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Cântaretul Ed Sheeran, care îsi doreste foarte mult sa aiba copii, a dezvaluit ca va renunta la muzica când va deveni tata, relateaza dailystar.co.uk. "Ambitia mea este sa ajung la zero imediat ce am copii (...) Este un lucru total de înteles pentru ca ai copii si ambitia…

- Candice Swanepoel si-a anuntat fanii printr-o postare pe Instagram ca ea si partenerul ei, Hermann Nicoli, asteapta cel de-al doilea copil. Modelul Victoria’s Secret, in varsta de 29 de ani, a postat recent pe contul sau de Instagram o fotogriafie cu ea si fiul sau in varsta de 15 luni,…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Diana Dumitrescu a dezvaluit ce planuri marețe are pentru anul 2018. Printre acestea și ca iși dorește sa devina mamica pentru prima oara. Diana Dumitrescu, care a fost ceruta in casatorie , este cunoscuta telespectatorilor din țara noastra grație telenovelelor de succes in care a jucat. Diana Dumitrescu,…

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Cantareața Yamira sarbatorește anul acesta 10 ani de relație și aproape 2 ani de la casatorie. Acum, artista vrea sa faca schimbari radicale in viața ei! Yamira a recunoscut ca pe langa cariera, isi doreste foarte mult sa devina mama, mai ales ca este intr-o relatie cu soțul ei de 10 ani. Artista a…

- Moment de sinceritate. Andreea Marin a recunoscut ca este fericita ca a divortat de medicul turc Tuncay Ozturk. Iar acum si-a gasit linistea alaturi de noul iubit Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani.

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- Andreea Marin a vrut sa le impartaseasca fanilor ei un truc de frumusete, asa ca s-a fotografiat cu o masca pe fata. Vedeta si-a castigat de-a lungul timpul simpatia si admiratia oamenilor, pentru faptul ca abordeaza un stil natural si este mereu deschisa si pozitiva.A

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- Andreea Marin a dezvaluit ca anul 2017 a fost unul fericit pentru ea. Vedeta traieste o relatie de dragoste cu Andrei Brancoveanu. Au petrecut sarbatorile impreuna si s-au bucurat de momentele frumoase.

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Daca inceputul anului a fost extrem de dificil pentru Andreea Marin care s-a despartit de Tuncay Ozturk, restul anului a fost exact opusul. Vedeta a reusit absolut tot ce si-a propus atat pe plan profesional cat si sentimental. "Anul acesta a fost un dar, ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca…

- Andreea Marin avut parte de sanatate, echilibru, dar și de dragoste și fericire, in acest an. Vedeta și-a intalnit actualul iubit, despre care vorbește foarte frumos. Niciun an nu seamana cu altul, ar putea spune Zana, fara ezitari. Dupa un 2017 care a debutat cu un divorț, Andreea Marin avut totuși…

- Marturii fabuloase ale Andreei Marin. Vedeta a decis sa-si descarce sufletul chiar in zilele Craciunului. 'Zana surprizelor' si-a gasit marea iubire dupa mai multe esecuri in dragoste. Adrian Brancoveanu este noul iubit al Andreei care s-a declarat mulțumita de barbatul pe care il are alaturi și…

- Teo Trandafir a facut un live pe pagina personala de Facebook un interviu cu fiica ei, Maia, in care au vorbit despre fericire, sarbatori si... bani. Vedeta a intrebat-o pe adolescenta ce o face fericita, iar raspunsul a venit instant.

- Andreea Marin, una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc, se considera o persoana norocoasa, care a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, ea vorbește despre felul cum a reușit sa faca…

- Andreea Marin este cunoscuta nu doar pentru aparitiile sale si proiectele pe care le are, ci si pentru actiunile caritabile pe care le face. Vedeta s-a dovedit a fi un suflet nobil, oferindu-i menajerei sale apartamentul sau.

- Oana Zavoranu a vorbit pentru prima oara despre copil si sarcina. Cum a decis bruneta sa-si aduca bebelusul pe lume. Oana Zavoranu s-a transformat in cel mai mare dusman al mamicilor care militeaza pentru alaptatul in public. Bruneta a marturisit ca la un post de televiziune ca nu este de acord ca mamele…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…

- Ioana Maria Moldovan vrea sa se marite pana naște. Prezentatoarea emisiunii “Focus din inima Romaniei”, de la Prima TV – post care duminica, 17 decembrie, implinește 20 de ani de emisie -, urmeaza sa se cunune cu iubitul ei, Marian Galeș, in foarte scurt timp, pentru ca fiul ei sa vina pe lume intr-un…

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…

- Maria Constantin este pregatita sa isi indeplineasca cel mai mare vis: acela de a avea multi copii! A marturisit ca isi doreste sa o ia de la capat, iar acum se gandeste mai mult la familie, dar si la copii.