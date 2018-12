Andreea Marin, poza cu burta de gravida la vedere: “Fericirea mea”

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin este o mamE foarte mandrE! Violeta, fiica ei, este cea care ii aduce zambetul pe buze in fiecare zi. AstEzi, micu:a impline"te 11 ani"ori, a"a cE mama ei i-a fEcut o urare emo:ionantE pe o re:ea de socializare.

- Monica xi Nicolai Tand se declarE o familie implinitE xi extrem de fericitE. Acextia au doi copii minunati, iar astEzi, de ziua de naxtere a Ilonei, vedeta a publicat o fotografie din perioada in care era insErcinatE.

- Chiar daca a avut mai multe probleme medicale, Andreea Marin este o femeie puternica. Ea a plecat acasa pe picioarele sale, imediat dupa ce a ieșit din sala de operație, unde a fost supusa unei intervenții chirurgicale la coloana, cu anestezie generala. Slabita și palida, Andreea Marin era imbracata…

- Mirela Baniaș și-a surprins fanii zilele trecute, dupa ce a postat o imagine in care iși ține mana pe abdomen, ca și cum ar fi gravida. Acum, fosta iubita a lui Ionuț Gojma le-a oferit curioșilor un raspuns, dupa ce contul ei de socializare a fost luat cu asalt. „Felicitari, deși nu cred, ești o frumoasa…

- Catrinel Menghia, cunoscuta drept și Catrinel Marlon, traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Superba romanca și Massimiliano Di Lodovico, un faimos producator de filme din Italia, se pregatesc sa devina parinți pentru prima data. Pana iși vor cunoaște minunea, cei doi nu lipsesc…

- Mirela Vaida a anunțat oficial saptamana trecuta, ca este insarcinata cu al treilea copil . Mamica a doi copii, vedeta este insarcinata in 5 luni și așteapta un baiețel. Pana in acest moment, frumoasa moderatoare nu iși face griji in ceea ce privește hainele, pentru ca nu s-a ingrașat decat 2 kilograme.…