- Tuncay Ozturk a ținut sa lamureasca situația și sa puna capat zvonurilor, cum ca ar avea mai multe afaceri cu fosta soție. Mai mult, medicul marturisește ca nu este in faliment, așa cum s-a spus. „Nu am deshis niciun bussiness cu ea. Nu, nu m-a ajutat. Nu am datorii, nu am intrat in niciun faliment,…

- Președintele Donald Trump a aparat Arabia Saudita și a avertizat impotriva unei judecați pripite in cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, dupa ce el insuși a amenințat saptamana trecuta Regatul cu o "pedeapsa drastica" daca se confirma ca jurnalistul a fost ucis in consulatul de la Istanbul, scrie …

- Compania italiana de constructii Astaldi este in negocieri avansate cu un consortiu chinez condus de firma de stat Chinese Merchants Group pentru vanzarea participatiei sale de 33% la cel de-al treilea pod peste stramtoarea Bosfor, Istanbul (Yavuz Sultan Selim), au declarat, pentru Bloomberg, surse…

- Salvatoare Popescu, romanul disparut in Turcia și gasit dupa o luna, este internat la spitalul Elias din București. „Are o stare confuzionala, nu iși mai amintește anumite momente. La finalul investigațiilor, vom putea spune mai multe despre starea de sanatate a pacientului”, a declarat purtatorul de…

- Andreea Marin a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta dupa ce a facut un examen RMN. In urma analizelor, medicii i-au pus un diagnostic și va trebui sa treaca printr-o operație. Andreea Marin, in varsta de 43 de ani, se va supune unei operații destul de complicate peste o luna, iar…

- VIDEO emoționant! Drama unui artist de numai 17 ani. Un SMS de 2 Euro la 8832 cu textul “Nicolae” il ajuta in lupta vietii sale! Nicușor este un tanar de 17 ani, care s-a nascut cu o vedere foarte slaba (vede doar 6% cu ochiul drept, iar cu stangul nu vede deloc). Pana la varsta de 4 ani, nu a mers,…

- Liderii europeni au convenit sa inceapa negocierile cu Egiptul si alte tari din Africa de Nord pentru a lupta impotriva plecarilor clandestine ale migrantilor spre Europa, a declarat joi cancelarul austriac Sebastian Kurz, in cea de-a doua zi a unui summit UE care are loc la Salzburg, relateaza AFP.…

- O suta saizeci de muncitori de la santierul unui aeroport din Istanbul, care au fost arestati dupa o manifestatie, in noaptea de vineri spre sambata, au fost eliberati, au anuntat mai multe sindicate din Turcia, conform AFP.