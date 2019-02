Andreea Marin a revenit in sala de sport dupa recuperare.

"Ne revenim dupa o perioada in care eu am facut sport mai lent pentru ca am avut o operatie cervicala si domnul profesor are grija de mine, sunt 99% recuperata. Nu o sa ma plang. Nu e nici prima operatie pe care o fac. Am depasit degetele de la o mana la numarul de operatii, asta e viata. Nu cred ca exista sprotivi care sa nu fi avut vreo interventie. Eu fac performanta in viata. Stresul si varsta isi spun cuvantul. Am 44 de ani. Am stat la pat cat trebuia sa stau la pat, apoi doctorul Zamfirescu a zis sa ma ridic dupa cateva…