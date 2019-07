Andreea Marin le consiliaza prin telefon pe ambasadoarele #NuExistaNuSePoate

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin marturisește ca e genul de mama care evita cat poate sa-și rasfețe copilul, dar, in același timp, iși sprijina fiica sa-și dezvolte diversele pasiuni. “Eu nu sunt de acord cu rasfațul, ci cu lucrurile bine meritate... Iar fiica mea știe asta. Trebuie sa meritam ce avem in viața. Ii aduc…

- Andreea Marin, in cantonamentul frumusetii alaturi de ambasadoarele campaniei „Nu exista nu se poate”! In anii precedenti, femei din toate colturile tarii au trait aceeasi experienta a transformarii minte, trup si suflet, cu rezultate uimitoare, pe termen lung. Au fost zile memorabile, in care cele…

- Unica.ro a intrebat vedetele daca merg la vot pe 26 mai. Vezi mesajul lor in clipul video de mai sus! Ada Condeescu, actrița: Da, ies la vot. Hai sa ne gandim spre viitor. Sa ieșim sa votam e o obligație. Adina Halas, blogger de lifestyle: Mi se pare o greșeala in zilele noastre – cand poți sa ai…

- Au fost alese ambasadoarele #NuExistaNuSePoate din intreaga tara! Andreea Marin le-a surprins cu vestea cea mare! VIDEO Ele vor fi consiliate de specialisti si vor urma gratuit tratamente cosmetice faciale si corporale de ultima generatie la nivel mondial in saloane partenere Top Line din Baia Mare,…

- Ștefan Banica este emoționat ca va deveni tata a treia oara. Indragitul artist a vorbit despre venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau și a dezvaluit ce sentimente il incerca. Ștefan Banica, in varsta de 51 de ani, va deveni tata a treia oara, alaturi de soția sa, Lavinia Pirva. Artistul…

- *** Societate commerciala angajeaza urgent lacatuși mecanici și sudori. Program de lucru de 8 ore, salariu atractiv. Relații la telefon: 0744.663.779 sau 0742.946.558. *** S.C BRANTNER ENVIRONMENT S.R.L angajeaza casier-incasator teren. Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected];…

- ''Și eu am greșit, și ea a gresit. Nu punem in balanța care a greșit mai mult. Sunt mai multe lucruri care ne unesc. Din partea mea, e o deschidere totala. Nu am avut discuții fața in fața. Am vorbit la telefon. Ne-am trimis mesaje'', a afirmat Liviu Dragnea, in finalul emisiunii lui Victor Ciutacu,…