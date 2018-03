Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV inchide emisia tuturor stațiilor locale pe care le avea in țara. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, operatorii de cablu au fost deja anunțați. Practic, 12 stații locale nu vor mai avea semnal propriu. Știrile Pro TV, care aveau un segment ic care fiecare stație locala avea semnal propriu,…

- Anca Serea a facut o postare cutremuratoare pe pagina ei de Facebook. Vedeta și-a dorit sa aduca la lumina situația spitalelor din Romania. Ea a vorbit despre cazurile unor bebeluși nascuți prematur, care au murit intr-o unitate sanitara de la noi. Vedeta iși dorește ca oamenii sa intinda o mana de…

- Andreea Marin a reușit sa iși surprinda din nou fanii cu o schimbare de look. Vedeta a dovedit ca este o fire cameleonica și-a pus extensii și a pozat intr-o rochie de seara, satinata și cu o tiara pe cap.

- Cantareața Silvia Chifiriuc a facut declarații despre familia sa la o emiiune de televiziune de la Pro TV. Silvia Chifiriuc devenea soția lui petre Roman in anul 2009. Din mariajul lor a rezultat un baiat, Petrus, de care ambii sunt extrem de mandri. Silvia Chifiriuc, care arata total diferit la inceputurile…

- Varianta de bilet oferita ieri a fost urmarita de ghinion. Daca in jocul Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos din Euroliga de baschet, numarul de puncte consemante nici nu s-a apropiat de linia de sub 171 indicata de noi, scorul final fiind de 76 – 75 in favoarea oaspeților, confruntarea Real Madrid – Zalgiris…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Doinița Oancea arata fara machiaj complet diferit fața de cum o știe toata lumea. Vedeta s-a fotografiat in pat imediat dupa ce s-a trezit. Mai multe persoane i-au transmis Doiniței Oancea ca este frumoasa. Fotografia cu Doinița Oancea fara machiaj a adunat aproape 1.600 de like-uri in cateva ore. In…

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Razvan Fodor, 43 de ani, a dezvașuit, recent, ca se confrunta cu mari problem de sanatate. Vedeta a mai spus ca a apelat la un psihiatru pentru a-l ajuta spa scape de probleme. Fodor are deja jumatate de an de cand sanatatea ii este șubreda. “Ma confrunt de 6 luni cu o depresie moderata si […] The post…

- Gabriela Cristea s-a pus serios pe slabit pana la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie pana acum, dar vrea sa mai slabeasca inca 10 kilograme pana la fericitul eveniment al botezului Victoriei. “In timpul sarcinii m-am si ingrasat, dar am…

- Denisa Nechifor a vorbit la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, despre planurile sale, dar a divulgate și ce fel de barbat cauta și alaturi de care ar fi fericita. Vedeta care are o fetița, Rania, cu fotbalistul Adrian Cristea, spune ca iși mai dorește un copil. Doar ca acum vrea un baiețel.…

- Laurette nu trece printr-o perioada tocmai buna, este in plin divorț cu soțul ei, care se afla in inchisoare. Vedeta a marturisit ca toata situația este una tensionata și nu poate da un raspuns concret despre divorț, insa este cert faptul ca nu poate sta in casa, liniștita pe a-și aștepta soțul. „Eu…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Oana Zavoranu a luat masa, romantic, cu soțul ei, Alex Ashraf, de 8 martie. Vedeta a fost data de gol de soțul ei de ce nu bea vin niciodata. „S-a intamplat o data (n.r. – sa bea vin) și a ieșit urgie”, a spus Alex Ashraf la Xtra Night Show. „Nici eu, nici soțul meu […] The post De ce nu bea vin Oana…

- Un cuplu din Marea Britanie a reusit sa primeasca interzis intr-un hotel de patru stele. Cei doi adolescenti i-au enervat la culme pe managerii acelui hotel, iar acestia s-au vazut nevoiti sa intervina. Asta mai ales ca tinerii nu pareau ca s-ar fi oprit prea curand, daca nu li s-ar fi atras atentia…

- Prezenta in emisiunea lui Catalin Maruța, Andreea Marin a vorbit despre un subiect sensibil din viața ei, dragostea. Deși nu a fost prea norocoasa la acest capitol, “Zana surprizelor” este in continuare indragostita de iubitul și nu este dispusa sa faca niciun compromis, daca relația nu merge. Bruneta…

- Nu a mai suportat și a facut-o! Și-a zis: ”Nu-s nici prima, nici ultima!” Ozana Barabancea și-a micșorat stomacul in vara acestui an, iar rezultatele sunt de-a dreptul uimitoare. Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” a slabit nu mai puțin de 40 de kilograme, iar acum se mandrește cu silueta ei. CANCAN.RO,…

- Surpriza la inceput de saptamana la „Bravo, ai stil! All Stars”. Catalin Botezatu va fi inlocuit temporar la emisiune, deoarece se afla la Paris pentru a participa la Saptamana Modei. Pana se va intoarce, cate o vedeta ii va ține locul. Luni, va fi prezenta la masa juriului Carmen Bruma, alaturi de…

- Politia americana a retinut un tanar banuit ca a trimis scrisori de amenintare, continand un praf alb care in final s-a dovedit inofensiv, la cinci personalitati, printre care Donald Trump Jr, relateaza AFP. Fiul cel mare al presedintelui SUA nu era prezent, la 12 februarie, atunci cand sotia sa,…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Andreea Marin a plecat la New York impreuna cu fetița ei. De altfel, nu este pentru prima oara cand Violeta iși insoțește mama atunci cand aceasta treuie sa iși onoreze proiectele. Deși toata lumea se aștepta ca vedeta sa fie insoțita de iubit, Andreea Marin nu este cu acesta , ci cu Violeta, fiica…

- Andreea Marin a plecat departe de țara dar nu intr-un voiaj romantic cu iubitul ei ci intr-o calatorie de cunoaștere alaturi de fiica ei, Violeta. Vedeta nu a ascuns deloc faptul ca a parasit Romania, ci, din contra, le-a aratat amicilor destinația ei: Statele Unite ale Americii! Totul s-a aflat dupa…

- In timp ce iși prezenta rubrica la emisiunea Wowbiz, Iulia Albu a scapat porumbelul și a marturisit ca o sa fie și ea insarcinata, iar Andreea Mantea a dat-o de gol imediat și a marturisit ca toata ziua a avut stari de greața și a varsat. „Laura Cosoi are un look decent de zi, nu […] The post Va deveni…

- Andreea Marin nu este doar o femeie de succes, ci și o mama responsabila. Vedeta o implica deja pe fiica ei, Violeta, in treburile casei, imparțindu-și impreuna sarcinile administrative. Fosta Zana a Surprizelor și Violeta se gospodaresc impreuna. Fetița a invațat de la mama ei sa iși mențina camera…

- Gina Pistol va prezenta show-ul “Asia Express“, primul episod avnd loc pe 12 februarie. Vedeta a fost prezenta la Neata si a dezvaluit cat de grele erau conditiile de acolo si cum au reusit concurentii sa faca fata tuturor greutatilor.

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul iubit, care se pare ca i-a castigat increderea si e pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment. A

- Rita Mureșan, in vacanța cu iubitul și fiica ei Gloria. Vedeta a recunoscut ca momentele pterecute alaturi de cei dragi au fost extrem de importante pentru ea. ”Am gandit ca și cand ar fi ultima oara cand am plecat cu cea mica intr-o vacanta. Am plecat toți trei ca o familie: mama, tata si fiica. Gloria…

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Andreea Marin și-a schimbat radical prioritațile de cand a devenit mama. Vedeta este un parinte dedicat, care a ales sa treaca televiziunea pe plan secund și sa devina freelancer pentru a reuși sa petreaca timp suficient cu Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Banica jr. Fosta gazda a emisiunii “Surprize-Surprize”…

- Zi importanta pentru Madalina Ghenea. Fiica sa a implinit 10 luni de cand a venit pe lume. In luna aprilie a anului trecut, Madalina Ghenea devenea mama pentru prima oara , aducand pe lume o fetița din relația cu Matei Stratan. Din pacate, povestea de dragoste dintre Madalina Ghenea și Matei Stratan…

- Sweet Memories #childhood #rollerskating A post shared by Corina Caragea (@corinacaragea) on Feb 1, 2018 at 8:12am PST Corina Caragea (35 de ani), prezentatoarea Știrilor din sport de la Pro TV, a postat pe Instagram o fotografie facuta in copilarie, la varsta de cinci ani. Corina Caragea e fotografiata…

- Dupa aproape cinci luni de cand si-a schimbat alimentatia si s-a apucat de sport, sub stricta supraveghere a medicilor, Monica Anghel a slabit enorm! Prezenta la "Vorbeste Lumea", Adela Popescu nu si-a putut cenzura uimirea si i-a spus: "Uau! Cat de mult ai slabit! Se vede foarte tare".

- Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul iubit, care se pare ca i-a castigat increderea si e pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Timp de noua ani, Andreea Marin a facut senzatie pe micul ecran, ea moderand o emisiune de real succes la televeziunea nationala. Desi toata lumea credea ca vedeta a incasat un salariu colosal, adevarul este cu totul altul. Chiar daca acum duce o viata linistita si fara probleme, in trecut, lucrurile…

- Tatal vedetei s-a stins din viața in luna martie a lui 2016, iar Zana ii simte lipsa. Andreea Marin crede insa ca barbatul o ocrotește din Ceruri. Tatal Andreei Marin a murit cu doar cateva zile inainte de a implini 70 de ani, la inceputul lui martie, 2016. Acesta avea probleme cu inima și era bolnav…

- Daca inceputul anului a fost extrem de dificil pentru Andreea Marin care s-a despartit de Tuncay Ozturk, restul anului a fost exact opusul. Vedeta a reusit absolut tot ce si-a propus atat pe plan profesional cat si sentimental. "Anul acesta a fost un dar, ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca…

- Laurette divorțeaza de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continua sa primeasca daruri de la cel care i-a fost partener de viața pentru scurt timp. Laurette,ste mamica unei fetițe, Serena , este in plin proces de divorț Vedeta s-a casatorit in februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se afla…