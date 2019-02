Stiri pe aceeasi tema

- Și-a dorit foarte mult sa arate impecabil și a facut tot ce ii statea in putința pentru a avea un corp perfect. Ozana Barabancea a ajuns „trasa prin inel”, dar acum se confrunta cu mari probleme de sanatate, din cauza unei operații care se pare ca s-a deschis.

- Desi abia a scapat de pe masa de operatie, in urma interventiei chirurgicale suferite la coloana in urma cu cateva luni, iata ca Andreea Marin are din nou nevoie de ajtorul medicilor. Daca fosta prezentatoare TV s-a refugiat in sport dupa incident si era nelipsita din sala de fitness, pentru a se recupera…

- Un supliment vitaminic care, in aceste zile, este luat in discuție in multe emisiuni tv. și apare pe prima pagina a multor site-uri și publicații, este vitamina D. Dincolo de rațiunile politice, economice sau de alta natura, care au scos din sertar aceasta vitamina in aceasta perioada, este bine sa…

- FCSB se afla in aceste zile in cantonament in Spania, la Marbella, insa Mihai Teja a intampinat deja primele probleme. Romario Benzar (26 de ani) a suferit o accidentare ușoara. Corespondența GSP din Spania Fundașul dreapta de la FCSB a suferit o contractura la antrenamentul de astazi și, ca sa nu forțeze,…

- Ziele trecute, au aparut zvonuri cum ca artista de muzica populara ar avea probleme grave de sanatate, iar acum, Ionuț Dolanescu face primele declarații despre mama lui. Maria Ciobanu se simte bine, nu sufera de nimic grav si ce confrunta cu mici probleme specifice varstei, dupa cum a declarat și fiul…

- Parintele Arsenie Boca a fost cunoscut credincioșilor ca fiind Parintele Ardealului și a lasat creștinilor numeroase rugaciuni, pilde și chiar leacuri pentru sanatate! Daca ai o problema de sanatate, o boala sau un necaz, atunci iata cum poți scapa rapid de probleme!

- Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege prin care medicii sunt obligați sa trimita șoferii cu afecțiuni incompatibile cu condusul la un control de specialitate, iar daca aceștie nu se supun, ajung pietoni. O lege aprobata luni, de Camera Deputatilor, ar putea lasa fara permis de conducere…