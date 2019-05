Andreea Marin, in cantonamentul frumusetii alaturi de ambasadoarele campaniei „Nu exista nu se poate”! Andreea Marin, in cantonamentul frumusetii alaturi de ambasadoarele campaniei „Nu exista nu se poate”! In anii precedenti, femei din toate colturile tarii au trait aceeasi experienta a transformarii minte, trup si suflet, cu rezultate uimitoare, pe termen lung. Au fost zile memorabile, in care cele opt doamne, alese din mii de persoane inscrise din intreaga tara, au avut ocazia sa se intalneasca fata in fata cu specialistii in infrumusetare din saloanele partenere ale campaniei unde isi vor modela corpul si vor cunoaste intinerirea tenului prin cele mai noi metode la nivel mondial, cu ajutorul… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

