Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada s-a spus ca Andreea Marin ar fi insarcinata cu Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Vedeta a vorbit despre acest subiect in cadrul emisiunii de la Pro tv. „M-as grabi spre asta, daca Dumnezeu…

- Andreea Marin a dezvaluit, mai in gluma, mai in serios, cum va arata anul 2019 pentru ea. Vedeta este decisa sa nu se lase. Vedeta de televiziune este hotarata sa nu renunțe la planurile sale, cel puțin in ceea ce privește stilul de viața pe care l-a adoptat, cu foarte multe antrenamente sportive…

- Andreea Marin este foarte stricta in ceea ce privește stilul ei de viața. Are foarte mare grija sa fie intr-o forma fizica cat mai buna. Vedeta a decis ce urmeaza sa faca chiar la inceputul anului 2019. vedeta va merge sa faca o cura de detoxifiere. „Gata! Am inlocuit cozonacul și sarmaluțele cu fructe…

- Lavinia Pirva este insarcinata! Ștefan Banica Jr. a dat vestea sambata seara, in cadrul spectacolului pe care l-a susținut la Sala Palatului. Totul a fost facut public intr-o zi speciala, respectiv de ziua de naștere a Violetei, fetița pe care o are cu Andreea Marin. Dupa cinci ani de relație și doi…

- Andreea Marin a trecut de curand printr-o intervenție chirurgicala destul de serioasa care i-a dat multe emoții vedetei. Fosta prezentatoare TV a fost nevoita sa faca o biopsie, iar pana la primirea rezultatului momentele nu au fost absolut deloc ușoare. Andreea Marin, in varsta de 43 de ani, a suferit…

- Andreea Marin a stabilit o premiera in viața ei. Vedeta s-a șaudat cu selfie-ul pe care l-a facut in lift. Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Marin a ținut sa intre și ea in randul vedetelor care iși fac selfie-uri in lift. „N-ai poza in lift cu telefonul la vedere și ochelarii de soare pe…

- Andreea Popescu a devenit mama pentru prima oara, in vara acestui an, iar atenția ei este concentrata acum, doar pe creșterea micuțului Ioachim. Fosta dansatoare a Deliei a vorbit despre un moment trist din viața ei și a dezvaluit amanunte mai puțin știute despre familia ei. „Nu am avut informație.…