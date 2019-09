Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin este un etalon de frumusețe și eleganța și totodata una dintre cele mai dorite și apreciate femei din Romania. Pe cat de mult se implica in diverse campanii filantropice și este foarte vocala in spațiul public din punct de vedere profesional, cand vine vorba despre viața personala prefera…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a afirmat ca nu se gandește la a patra casatorie. Acesta traiește o poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu. Andreea Marin a trecut prin trei mariaje. Acesta a fost casatorita cu Cristian Gheorghița, Ștefan Banica Junior și Tuncay Ozturk. In prezent, vedeta are…

- Interpreta de muzica populara Claudia Ghițulescu a anunțat saptamana aceasta divorțul. Artista a fost parasita de partenerul de viața pentru o tanara in varsta de 20 de ani. Povestea de dragoste dintre cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu, in varsta de 41 de ani, și soțul ei, Marian, s-a…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a facut dezvaluiri despre gravele probleme de sanatate pe care le-a avut. In noiembrie 2018, Andreea Marin a trecut printr-o mare cumpana. A suferit o intervenție chirurgicala dificila dupa ce a fost suspecta de cancer. Vedeta a oferit detalii despre perioada dificila…

- Andreea Marin n-a fost prezenta in mediul online de doua zile. Vedeta le-a explicat fanilor sai care a fost motivul. Fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca motivul absenței sale este legat de proiectele in care este implicata, pentru care muncește foarte mult. "Imi trimiteți mesaje și ma…

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a fost sa-și faca controlul medical de rutina. Intr-o postare pe care a facut-o pe pagina sa de socializare, Andreea marin a oferit detalii despre starea sa de sanatate. "Am invațat sa am grija de mine și de cei dragi, sa iau in seama orice semn pe care corpul mi-l…

- Andreea Marin a vorbit sincer și deschis despre viața personala. Indragita fosta prezentatoare de televiziune și-a spus cu multa hotarare parerea pe care o are despre casatorie și despre posibilitatea de a ajunge, din nou, in fața altarului. Andreea Marin, in varsta de 44 de ani, a fost casatorita de…

- Andreea Marin a facut noi declarații despre povestea de iubire pe care o traiește cu Adrian Brancoveanu. Vedeta de televiziune a fost invitata in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a dezvaluit cum este relația sa cu actualul iubit. "E o relatie frumoasa in care fiecare aduce…