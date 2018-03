Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost retinut de oamenii legii din Bucuresti, dupa ce a furat 300 de euro de la doi turisti straini. Bucuresteanul s-a dat drept politist si astfel si-a convins victimele sa-i inmaneze actele lor si banii pe care ii aveau la ei. Potrivit unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- La Primaria Capitalei, doar aparatul din subordine are circa 890 de angajați, iar cheltuielile de personal, atat pentru aparatul propriu, cat și pentru instituțiile din subordine, cel puțin inca 1000 de persoane, se ridica in 2018 la 377 milioane lei. Banii celor 22 de companii vor veni in principal…

- Primul weekend de curse din 2018 este unul de uitat pentru HAAS. Dupa abandonul cu ambele monoposturi și implicit 0 puncte, echipa fost amendata dupa cursa de la Melbourne cu $10,000. Inainte de prima intrare la boxe, piloții HAAS rulau foarte bine și erau plasați imediat in urma podiumului. Ghinionul…

- Dezvaluiri incendiare: Unde isi ascund bogatii lumii banii de Fisc? SUA este al doilea cel mai mare paradis fiscal, dupa Elvetia si inainte de insulele Cayman, potrivit Bloomberg, scrie Ziarul Financiar.SUA a urcat un loc in clasamentul paradisurilor fiscale fata de 2015, ultima oara cand…

- Lavinia a fost atacata dur de un fan dupa ce a postat pe facebook o poza cu ea si cu sotul ei. Frumoasa bruneta este fericita si implinita de cand a devenit doamna Banica insa, de curand, Lavinia a fost atacata de o urmaritoare de pe facebook, pe pagina ei oficiala. Si cand spunem ca Lavinia a fost…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu susține ca fostul președinte Traian Basescu trebuia distrus pentru ca era un șef de stat care facea rau țarii. "Greșeala noastra a constant in faptul ca nu am mers...

- Dupa ce a depașit episodul neplacut din viața sa amoroasa, Andreea Marin și-a oferit, din nou, șansa de a iubi. In prezent, „Zana” se bucura de o viața liniștita și se gandește serios la un al doilea copil.

- Razvan Burleanu vine cu o noua serie de dezvaluiri și acuzații indreptate catre principalul contracandidat al sau la alegerile FRF, Ionuț Lupescu. Totul in articolul postat pe blogul sau personal, cu titlul "Lupescu, Prunea & Nașu cumpara ceasuri de lux din banii FRF", și care vizeaza colaborarea lui…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a scris un nou articol pe blogul sau in care face o noua serie de acuzații țintele fiind Ionuț Lupescu și Mircea Sandu. Președintele FRF a scris un articol cu titlul "Lupescu, Prunea & Nașu cumpara ceasuri de lux din banii FRF". Burleanu scrie in interiorul articolului…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvaluiri incendiare in miez de noapte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcina, dar si despre locul unde se afla in Costa Rica.Citeste si: Ce se va intampla la PNL dupa achitarea lui Ludovic Orban:…

- Corina Caragea inca n-a despodobit bradul de Craciun, deși suntem in martie! Frumoasa prezentatoare a știrilor sportive de la PRO TV pare a se ghida dupa vreme, nu dupa calendar, care ne minte frumos ca… a venit primavara. “Martie 2018. O sa il intreb pe Busu: mai țin bradul?”, a scris Corina in dreptul…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a prezentat, raportul de activitate al DNA pe anul 2017. Realitatea pare sa contrazica mitul DNA! Jurnaliștii de la Luju.ro spun insa ca bilantul DNA pe 2017 a fost strambat pentru a nu se afla ca rata achitarilor a crescut…

- La data de 23 februarie a.c., in jurul orelor 23:00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, din municipiul Constanta, care le a spus ca sotul sau, de 64 de ani, a fost sunat de un barbat si l a informat ca fiica sa a fost implicata intr un accident de circulatie,…

- Liderii PSD si ALDE au avut discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Intalnirea coalitiei a avut loc in contextul in care ministrul Tudorel Toader se pregateste sa faca un anunt crucial, la ora 18.00, dupa analiza raportului pe activitatea Directiei Nationale Anticoruptie.Citeste…

- Doi fosti colaboratori ai premierului israelian Benjamin Netanyahu, precum si patronul celui mai mare grup de telecomunicatii din Israel se numara printre persoanele arestate recent intr-un nou dosar de coruptie din jurul premierului, a anuntat marti politia israeliana, informeaza AFP.Acest…

- Un raspuns oficial al Ministerului britanic al Apararii, transmis publicației The Sun, susține ca instituția nu are cunoștința despre un program secret legat de OZN-uri și nu are nicio opinie despre „existența vieții extraterestre”.

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Afirmatii extrem de grave la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Marele ei dusman a facut dezvaluiri incredibile in direct la Antena 3. Mihaiela Iorga Moraru a facut devoalari incredibile din dosarul Microsoft, dar a atacat si politica lui Kovesi de a conduce DNA.DEZVALUIRI despre razboiul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca urmeaza sa prezinte evaluarea șefei DNA chiar in plenul Parlamentului, in cel mult o luna. In același timp, va prezenta și raportul de activitate al Parchetului General și al DIICOT.

- Congresmanul Adam Schiff, din Comisia pentru servicii secrete a Camerei Reprezentanților, a explicat, ieri, de ce nu aparea numele lui Hillary Clinton in mandatul de interceptare emis de FISA, ca fiind finanțatoare a unui „dosar murdar”.

- Andreea Marin a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, si a lasat sa se inteleaga ca in relatia lor nu sunt excluse planurile de casatorie.

- Interviul oferit de Andreea Marin la "Vorbeste Lumea" a inceput cu cateva replici spumoase, dupa ce fostul ei coleg de la "Surprize, surprize" a intrebat-o daca se retrage la o manastire. Toate astea, pentru ca vedeta a venit imbracata intr-o rochie neagra mulata si lunga pana aproape de glezne. Eleganta…

- HOROSCOP BERBEC Banii vin si se duc intr-o clipa, dar norocul tau e ca stii pe ce resurse te poti baza si nu intri in panica atunci cand vezi ca banii abia intrati in portofel au si plecat de la tine. Banii sunt facuti sa circule, ca atare tu nu fugi de plati, de facturi, de achitarea obligatiilor…

- Oana Radu a fost provocata sa spuna lucruri neștiute despre ea, iar cu unul dintre ele chiar a reușit sa-i șocheze pe oameni. chiar daca acum este o artista indragita de foarte mulți oameni, in copilarie, artista a fost corigenta la muzica.

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti ”treaba buna” pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.”Eu cred ca Rod Rosenstein face o treaba…

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline, dupa ce au vandut pe internet bunuri pe care nu le aveau. Este vorba despre Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, informeaza Poliția Metropolitana . Giba a fost condamnatprimit cinci ani…

- Andreea Balan, dezvaluiri din viata de familie! Ce o ajuta sa treaca peste tot si peste orice, dar si cum se pregateste pentru show-urile sale de exceptie, am aflat de la ea intr-un interviu cu cartile pe fata!

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Declarația 600, deja celebrul document care starnește haos fiscal, nu are o aplicație de prelucrare a datelor, dezvaluit fostul președinte ANAF Gelu Diaconu, dupa o discuție cu angajați ai instituției.„Astazi, fiind zi libera, la o cafea cu fosti colegi din ANAF, am aflat ca de fapt nici macar…

- In 2018, Romania sarbatorește 100 de ani de la Marea Unire. Declarația de Independența a fost scrisa pentru prima oara tot la Oradea. Sub egida Federatiei Nationale Columbofile, la Oradea au fost sarbatoriti 100 de ani de la Unire si 81 de ani de columbofilie in Romania. Momentul a fost marcat…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament de rutina…

- Andreea Marin a povestit cum s-a simțit pe vremea cand avea doar 19 ani și participa la concursul Miss Romania. Andreea Marin, care anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk, și-a incercat norocul in tinerețe și pe podiumurile concursurilor de frumusețe. Andreea…

- Timp de noua ani, Andreea Marin a fost gazda emisiunii de la TVR 1, “Surprize, surprize!”, de la care a decis sa se retraga in 2008. Deși toata lumea credea ca Andreea Marin are un salariu imens din aparițiile sale in cadrul emisiunii, vedeta a marturisit ca la inceput șefii nu au fost prea generoși…

- Timp de noua ani, Andreea Marin a facut spectacol la TVR 1 cu emisiunea „Surprize, surprize”. „Zana” s-a retras de pe platourile de filmare in anul 2008, cand a aflat ca este insarcinata cu Violeta.

- Andreea Marin a povestit cum a fost la inceputul carierei in televiziune. Potrivit acesteia, vedeta nu s-a bucurat de venituri ridicate, nici chiar cand modera celebra emisiune ”Surprize, surprize”, contrar opiniei pe care publicul o are.

- Decizia lui Klaus Iohannis de a accepta propunerea de premier a PSD-ului l-a scos din minti pe fostul presedinte, Traian Basescu. In direct pe B1Tv, actualul sef al PMP l-a facut praf pur si simplu pe titularul de la Palatul Cotroceni.Citește și: Abia acum a ieșit la iveala! Cat caștiga Andreea…

- Timp de noua ani, Andreea Marin a facut senzatie pe micul ecran, ea moderand o emisiune de real succes la televeziunea nationala. Desi toata lumea credea ca vedeta a incasat un salariu colosal, adevarul este cu totul altul. Chiar daca acum duce o viata linistita si fara probleme, in trecut, lucrurile…

- Andreea Marin a lucrat timp de noua ani la TVR 1 si a facut senzatie in emisiunea „Surprize, surprize!”, de la care s-a retras in 2008. Toti credeau ca „Zana” incasa un salariu colosal, dar vedeta a marturisit ca la inceput sefii nu au deloc generosi cu ea. Prezentatoarea a povestit ca nu isi permitea…

- Autoritatile din Statele Unite au informat luni asupra reținerii a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate. Mai exact, Jerry Chun Shing Lee, 53 de ani, a fost arestat luni seara la sosirea pe aeroportul J.F.Kennedy…

- Prima fotografie cu baiețelul Ioanei Maria Moldovan a fost postata chiar de proaspata mamica pe contul de socializare, la doar cateva ore dupa ce a nascut. Alaturi de imaginea emoționanta, prezentatoarea de la Prima tv a scris un mesaj pentru fanii ei. Micutul Andrei Ioan a luat primul zece din viata…

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- Andreea Marin poate fi luata ca exemplu pentru curajul de a trece peste fiecare impas al vietii. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa ofere din nou iubire, noteaza click.ro. „Altfel, 2017 a fost un an bun pentru mine, a fost bun ca am divortat. Eu cred in dragoste, pot sa iubesc mai matur acum”,…

- FCSB l-a imprumutat pe Vlad Achim la FC Botoșani, iar mijlocașul explica de ce s-a produs aceasta mutare. Fotbalistul de 28 de ani regreta ca nu va putea juca impotriva fostei echipe, avand in contract o clauza care-i interzice acest lucru. "Așa a fost situația cu Steaua, m-am ințeles cu FC Botoșani,…

- Madalin Voicu, dezvaluiri interesante despre iubita lui. Fiul violonistului Ion Voicu a marturisit ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața lui. Iubește și este iubit și susține ca ințelegerea reprezinta cel mai important aspect intr-o relație. „Adriana este iubita și omul care m-a ajutat sa…

- Un barbat care a furat banii din pomelnice de la schitul Straja a fost prins la scurt timp, dupa ce a mers la postul jandarmilor montani din Straja, s-a recomandat ca fiind de la Serviciul de Protectie si Paza si a cerut voie sa foloseasca toaleta.Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Zeppelin Investigations a reușit sa discute cu Felix Grincu, unul din pilonii partidului lui Renato Usatii, care ne-a descris starea de lucruri din interior și ne-a relatat in exclusivitate mai multe detalii interesante din culisele vieții politice de la Chișinau.