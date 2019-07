Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o foarte lunga perioada și-a ținut secreta relația amoroasa, Doinița Oancea a inceput sa se afișeze cu iubitul ei, Adrian Calin. Cei doi formeaza un cuplu de aproape doi ani, iar actrița a primit deja un inel. Spune insa ca nu-i cel de logodna. Doinița alaturi de iubitul ei In momentul de fața,…

- De cand a devenit mama, viata lui Feli s-a transformat intr-un vis. Este extrem de fericita alaturi de familia ei, dar nu a uitat-o nici pe cea care a adus-o pe lume si a crescut-o asa cum a considerat ca este mai bine. Astazi, Feli a dezvaluit cum se intelege cu mama ei si nu numai!

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

- Steliano Filip, 25 de ani, a fost invitat joi dimineața la emisiunea GSP Live, acolo unde a rememorat evenimentele importane petrecute pana acum in cariera sa. Fara sa ezite, Filip a relatat cum, in perioada in care evolua la Dinamo, doua persoane i-au oferit „20-25.000 de euro" pentru a incasa un…

- Dacian Cioloș a deschis listele pentru Alianța 2020 USR + PLUS la alegerile europarlamentare și a anunțat, in premiera, duminica seara, la Romania TV, ca este dispus sa candideze la prezidențiale.”Pot sa candidez la prezidențiale! Noi vom avea un candidat comun, Alianța 2020 USR + PLUS! Eu…

- Autor: Stelian ȚURLEA Nascuta in 1978 la Buenos Aires, Samanta Schweblin este o foarte apreciata scriitoare argentiniana a noului val. A publicat trei volume de povestiri foarte gustate, cu care a intrat in mai multe antologii internaționale, și mai multe romane. Cu cel de fața a debutat in acest gen…

- Jucatorul CFR-ului, Cristi Bud (33 de ani) și sotia acestuia, Mihaela, au trecut in urma cu cațiva ani printr-o mare tragedie: dupa ce au adus pe lume un baiețel, acesta nu a supravietuit, fiind diagnosticat cu mari probleme la plamani! La a doua sarcina, emoțiile au fost asemanatoare. Cel de-al doilea…

- Leo Messi a aratat in nenumarate randuri ca, pe langa faptul ca e un fotbalist de excepție, este și un tip de nota 10. Inca o poveste superba a ieșit la iveala grație columbianului Fabian Vargas, 39 de ani, fost jucator la Almeria (2009-2011). Vargas este cel care a dezvaluit inca un gest superb pe…