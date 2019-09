Stiri pe aceeasi tema

- Complexul Caraiman este un centru medical multifuncțional, de stat, nu privat, unde totul arata de nota 10, dar cel mai important sprijin pe care il ofera sunt serviciile medicale GRATUITE, prompte, in conditii impecabile, chiar daca pacienții nu sunt asigurați sau nu au medic de familie. Vedeta de…

- Demi Moore este una dintre cele mai apreciate și talentate actrițe la nivel internațional. Vedeta este un etalon de eleganța și frumusețe, insa viața nu a fost mereu dreapta cu ea, iar intamplarile sale din copilarie bat orice scenariu de film in care a jucat.

- Vedeta de televiziune Andreea Marin a afirmat ca nu se gandește la a patra casatorie. Acesta traiește o poveste de dragoste cu Adrian Brancoveanu. Andreea Marin a trecut prin trei mariaje. Acesta a fost casatorita cu Cristian Gheorghița, Ștefan Banica Junior și Tuncay Ozturk. In prezent, vedeta are…

- Si-a incheiat socotelile cu televiziunea in urma cu trei ani si de atunci se ocupa de propriile afaceri, scrie click.ro. Datorita celebritatii castigate in 22 de ani de aparitii la tv, Andreea Marin (44 de ani) face in continuare bani frumosi din contracte de imagine. Chiar daca nu mai prezinta la…

- Andreea Marin si-a surprins iubitul intr-o ipostaza inedita. Desi este foarte discreta atunci cand vine vorba de relatia pe care o are cu Adrian Brancoveanu, de data aceasta vedeta a vrut sa le arate si prietenilor virtuali ce iubit are.

- Andreea Marin a vorbit, intr-o intervenție telefonica la Adriana Nedelea LA FIX, despre modul in care autoritațile romane au acționat in cazul Alexandrei Maceșanu. "Eu nu cred ca este vorba despre imposibilitate. Aici este vorba de lipsa de profesionalism, de incompetența crasa, de fuga de raspundere,…

- Andreea Marin a facut noi declarații despre povestea de iubire pe care o traiește cu Adrian Brancoveanu. Vedeta de televiziune a fost invitata in platoul emisiunii "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a dezvaluit cum este relația sa cu actualul iubit. "E o relatie frumoasa in care fiecare aduce…