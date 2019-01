Andreea Marin se declara o femeie fericita alaturi de iubitul ei și nu exclude posibilitatea sa faca al doilea copil, insa alegerea este in mainile lui Dumnezeu. Vedeta a spus clar ca iși dorește asta, insa nu este gravida, mai ales ca face foarte mult sport in ultima perioada. „M-as grabi spre asta, daca Dumnezeu ar fi de acord. Nu sunt insarcinata, altfel nu as mai trage atat de tare la sala”, a declarat ea. A mai marturisit ca are o silueta de invidiat, nu stie numarul kilogramelor pe care le are. „Nu m-am mai urcat pe cantar de ani buni. Nu mai stiu cate kilograme am. Un antrenor m-a invatat:…