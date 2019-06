Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a incercat de-alungul timpului, sa iși țina fetița departe de ochii curioșilor, insa recunoaște ca au existat momente, in care Violeta și-a dorit sa apara, iar mama ei i-a indeplinit dorința. Cele doua au o relație special și sunt bune prietene.

- Deși este emisiunea care a lansat-o pe Andreea Marin, celebra „Surprize, surprize” nu s-a dovedit a fi neaparat profitabila. „Zana” recunoaște ca avea un salariu surprinzator de mic și ca putea sa iși cumpere lunar doar o sticla de suc acidulat.

- Acuzat de DNA ca si-ar fi cumparat o casa de peste 500.000 de euro cu bani din subventia primita de partid, trezorierul PSD, Mircea Draghici, prezinta imagini cu blocul in care locuieste, sustinand ca nu detine un asemenea imobil."Celebra casa din Pipera e de fapt un bloc, in care am inchiriat…

- "Celebra casa din Pipera e de fapt un bloc, in care am inchiriat la ultimul etaj un apartament! Cat de sadic sa fiu sa-mi chinui copiii zilnic pe scari, fara lift, cand toata presa urla ca am in proprietate o vila cumparata cu banii de la partid! Asta in caz ca dorește cineva sa cunoasca adevarul",…

- Andreea Marin și fiica ei sunt unele dintre multele vedete care și serbeaza azi, cu ocazia Floriilor, ziua de nume. Celebra moderatoare a fost surprinsa pana la lacrimi de un gest micuț, dar extrem de emoționant, pe care l-a facut Violeta!

- Reporterii „Adevarul“ au luat pulsul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi (UAIC), acolo unde Tudorel Toader este inca rector, functie din care s-a autosuspendat in ianuarie 2018, atunci cand a obtinut portofoliul de ministru al Justitiei.

- Lilla Boglarka Debelka, secretar de stat in Ministerul Romanilor de Pretutindeni, are mari sanse sa fie avansata ministru, in locul Nataliei Intotero, care va pleca in Parlamentul European, sustin surse politice pentru Adevarul. Desi ocupa functia de presedinte al PSD Diaspora, Debelka a criticat dur…

- Prezentatoarea TV Andreea Marin, in varsta de 44 de ani, a vorbit despre educatia pe care i-o ofera fiicei ei in varsta de 11 ani, dar si despre provocarile prin care a trecut de cand a devenit mama.