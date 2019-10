Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 octombrie, Antena 1 lanseaza cel mai nou show de umor, Antitalent, difuzat in fiecare duminica de la 21:00. Emisiunea prezentata de Dan Bittman va debuta cu o ediție speciala și un invitat pe masura, caci pe scena va urca Andreea Marin, una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania.

- Dan Bittman este prezentatorul celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, emisiune ce va avea premiera in curand. ”Am acceptat imediat propunerea de a prezenta acest show, pentru ca nu ezit nicio...

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a amendat, joi, cu cate 35.000 de lei posturile Digi 24, Realitatea TV si Romania TV pentru modul in care au difuzat apelurile telefonice ale Alexandrei Macesanu la 112. "Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite…

- Invitata in emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, medicul Monica Pop a oferit noi detalii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, scrie cancan.ro. Fața de saptamana trecuta, mie mi s-a parut o ușoara ameliorare, arata bine, așa cum arata el de obicei. Este mai slab…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania are in vizor trei-patru domenii in care ar vrea sa-și impuna un comisar european: Romania, prin decizia dlui Juncker, nu trebuia sa mai vina cu un comisar interimar. Am primit scrisoare de la dl Juncker, mi se sublinia ca e perioada…

- Decizia poate fi atacata O instanta din Marea Britanie a decis ca miliardarul Puiu Popoviciu, condamnat definitiv in Romania, sa fie predat autoritatilor din Romania, anunta Antena 3. Decizia este insa una in prima instanta, putand fi atacata de Popoviciu. Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu, condamnat…