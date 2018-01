Stiri pe aceeasi tema

- "M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Moment de sinceritate. Andreea Marin a recunoscut ca este fericita ca a divortat de medicul turc Tuncay Ozturk. Iar acum si-a gasit linistea alaturi de noul iubit Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani.

- Andreea Marin a vrut sa le impartaseasca fanilor ei un truc de frumusete, asa ca s-a fotografiat cu o masca pe fata. Vedeta si-a castigat de-a lungul timpul simpatia si admiratia oamenilor, pentru faptul ca abordeaza un stil natural si este mereu deschisa si pozitiva.A

- Andreea Marin poate fi luata ca exemplu pentru curajul de a trece peste fiecare impas al vietii. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa ofere din nou iubire, noteaza click.ro. „Altfel, 2017 a fost un an bun pentru mine, a fost bun ca am divortat. Eu cred in dragoste, pot sa iubesc mai matur acum”,…

- Andreea Marin a facut o declarație cu totul neașteptata, afirmand ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea mai ales prin prisma faptului ca a divorțat. Andreea Marin, care este din nou indragostita , și-a deschis sufletul in care unei emisiuni de televiziune. Andreea Marin, care s-a separat de cel de-al…

- Chiar in aceste momente pompierii argeseni incearca sa stinga un incendiu ce a izbucnit la o casa din localitatea argeseana Leresti. In urma incendiului un barbat a suferit arsuri de gradul I si II pe maini si picioare, medicii oferind acum primele ingrijiri victimei ce are 24 sau 25 de ani. …

- In urma cu foarte mulți ani, Bianca Dragușanu participa la o emisiune unde incerca sa-și caștige iubitul. La aceea vreme, vedeta arata total diferit și avea multe kilograme in plus. Cu peste 15 ani in urma, Bianca Dragușanu recurgea la emisiunea „Din dragoste”, prezentata de Mircea radu, in incercarea…

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Daca inceputul anului a fost extrem de dificil pentru Andreea Marin care s-a despartit de Tuncay Ozturk, restul anului a fost exact opusul. Vedeta a reusit absolut tot ce si-a propus atat pe plan profesional cat si sentimental. "Anul acesta a fost un dar, ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca…

- Andreea Marin avut parte de sanatate, echilibru, dar și de dragoste și fericire, in acest an. Vedeta și-a intalnit actualul iubit, despre care vorbește foarte frumos. Niciun an nu seamana cu altul, ar putea spune Zana, fara ezitari. Dupa un 2017 care a debutat cu un divorț, Andreea Marin avut totuși…

- Saptamana aceasta Laurette si-a serbat ziua de nastere intr-un club de fite din Capitala. A primit multe cadouri, dar si un buchet mare de trandafiri de la sotul ei de care va divorta in curand, Ciprian Nistor.A

- "Anul acesta am primit un dar de la Dumnezeu. Aveam nevoie de o balanta potrivita! Am avut un an greu, dar Dumnezeu si-a intos fata catre mine. Am alaturi un om bun pe care ma pot baza. Nici nu mai asteptam asta de la viata. Vreau sa am mereu pentru ce sa lupt", a declarat Andreea Marin, potrivit…

- Dupa mai multe esecuri in dragoste, Andreea Marin a gasit puterea sa iubeasca din nou: un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Invitata la un post de televiziune, vedeta ii multumeste lui Dumnezeu ca i-a oferit sansa unei noi relatii, mai ales ca nu se astepta la acest lucru. A

- Zana nu a ascuns cat de fericita este alaturi de noul sau partener, care i-a redat echilibrul. Andreea Marin iși duce iubitul in mijlocul familiei sale, pentru a petrece sarbatorile impreuna. Andreea Marin nu mai ascunde faptul ca este fericita grație unui alt barbat, alaturi de care traiește o poveste…

- E un comportament cameleonic, unul tipic oportunist, care spune foarte multe despre seriozitatea acestor atacuri, dar și despre etica lor. Astfel a comentat liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, in cadrul unui interviu pentru Moldpres, faptul ca mai mulți jurnaliști și analiști politici…

- Are o expresivitate de neegalat și pare sa nu depuna aproape niciun efort atunci cand imbraca masca unui rol. De cele mai multe ori, Dorotheea Petre este catalogata astfel chiar și de profanii celei de-a șaptea arte, nu doar de cinefili. Juriul de la Cannes a stabilit, in 2005, ca este cea mai buna…

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…

- Vedeta ii mulțumește lui Dumnezeu pentru ce a primit in acest an și mai ales in ultimele luni. Andreea Marin se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. Acest sfarșit de an o gasește extrem de fericita pe Andreea Marin. Asta dupa ce…

- Frumoasa prezentatoare, Andreea Berecleanu, invitata in cadrul unei emisiuni TV, a vorbit despre operatii estetice. Intrebata daca are operatii estetice, Andreea Berecleanu, prezentatoarea a raspuns ca nu are absolut nicio operatie.

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Oana Zavoranu a creat isterie printre fanii ei, dar si printre persoanele publice, dupa ce si-a donat o parte din lucruri. Ea a dat oamenilor veniti la apartamentul unde avea haine, incaltaminte, bijuterii si ceasuri in valoare de 200.000 de euro.

- O întrebare simpla de matematica poate sa te puna în dificultate de multe ori daca ești neatent. Întrebarea care a încins internetul si i-a împartit pe "matematicieni" în doua tabere. Cât fac 10-9+1=? Simpla problema de matematica…

- Andreea Marin a plecat in vacanta, cel mai probabil la iubitul ei, care este consul diplomatic in Libia. "Zana" a publicat, pe contul ei de Instagram, o fotografie cu peisajul superb de care are parte in vacanta.

- Vasile Miriuța ii da dreptate lui Andone, care l-a atacat neașteptat de dur pe Claudiu Niculescu."Nu mi-a placut deloc ce s-a intamplat, dar eu sunt un om puternic, nu ma pot dobori alții! Psihic, sunt foarte puternic. Am vazut ce a declarat antrenorul celor de la Voluntari și nu pot sa…

- Lili Sandu și iubitul sau au facut anunțul referitor la momentul in care au de gand sa se casatoreasca și sa devina parinți. El e mai mic cu 12 ani, ea a fost circumspecta la inceputul relației. Acum, la doi ani de cand formeaza un cuplu, Lili Sandu și iubitul sau, Silviu Tolea, se iubesc la fel ca-n…

- Liderul PL, Mihai Ghimpu, a fost intrebat in cadrul unei emisiuni televizate daca ar accepta o eventuala coaliție PD-PL dupa alegerile parlamentare din 2018, informeaza NOI.md. Liberalul s-a aratat categoric in aceasta privința, menționind ca nu va accepta. „Nu! Cu dinsul niciodata coaliție. Eu am intrat…

- Un barbat a fost gasit carbonizat intr-o gospodarie din localitatea Comoraște, județul Caraș-Severin. Omul a murit intr-un incendiu puternic izbucnit din cauza unei țigari aprinse. Cel mai probabil, barbatul adormise cu țigara aprinsa. Pompierii din Caraș-Severin au intervenit de urgența, in dimineața…

- Un accident grav s-a produs in aceasta seara pe strada Mitropolit Varlaam din Capitala. Potrivit martorilor, un barbat a fost lovit de un automobil chiar pe o trecere de pietoni.Martorii s-au speriat de moarte, insa au sarit in ajutor. La fata locului a sosoit si un echipaj medical.

- Incendiu la o locuinta de pe strada Sfantul Stefan din Bucuresti. Parterul unei cladiri parasite a ars, iar un barbat de 39 de ani a suferit asuri de gradul 2 si 3. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de stingere, 2 de descarcerare si 2 SMURD.

- Pentru cateva sute de euro, migranti care trec prin Libia in speranta ca vor ajunge pe continentul european sunt vanduti la licitatie in piete de sclavi create in aceasta tara de grupari armate ce profita de pe urma marilor fluxuri migratorii dinspre Africa Subsahariana, scrie publicatia spaniola…

- Lavinia Pirva nu scapa de umbra Andreei Marin. Lavinia este in continuare comparata cu fosta soție a artistului. , deși „Zana” nu mai face parte de mult timp din viața lui Ștefan Banica jr., in afara situațiilor in care este implicata fiica celor doi, Violeta, Cei care o admira pe Andreea Marin și…

- ”Am ajuns la București, Doamne ajuta! Nici nu am ajuns bine la cabinet și am fost sunata de o televiziune și m-a intrebat unde sunt. Raspunsul a fost scurt: la cabinet! Mirata, domnișoara continua: cum ați ieșit? Noi suntem toate televiziunile aici, la aeroport, va așteptam! Da, de ce? Nu am dormit…

- Catalin Botezatu este un barbat sigur pe el, iar asta il face sa poata privi cu obiectivitate relatia fostei lui iubite, Bianca Dragusanu, cu actualul ei partener, Victor Slav. Designerul a vorbit deschis si a dezvaluit ce crede despre prezentatorul TV.

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Roxana Nemes a trecut peste despartirea de Calin Hagima si si-a regasit linistea unui alt barbat. Artista traieste de cateva luni bune o poveste de dragoste cu un barbat care are un baietel.

- Andreea Marin iubește din nou si iși dorește sa-și intemeieze o noua familie. "Cum ar fi sa spun ca nu, cand toata lumea știe. Da, sunt intr-o relație", a raspuns Andreea Marin atunci cand a fost intrebata daca exista un barbat in viata ei. Andreea Marin, prima reactie dupa ce a fost…

- Dupa ce presa mondena a tot speculat pe marginea noi sale relații, Andreea Marin a vorbit sincer despre acest subiect. Intrebata daca are un nou iubit și daca poate vorbi despre el, Andreea a spus: ”Cum ar fi sa spun ca nu, cand toata lumea știe? Da, sunt intr-o relație, dar s-o lasam așa.” Deși nu…

- Raspunsul pe care l-a dat un roman care muncește in Marea Britanie patronului sau a ajuns viral pe internet. Valentin Stoian a povestit pe Facebook ce s-a intamplat atunci cand a fost intrebat de angajatorul sau care este diferența dintre romani și englezi. Romanul nu a ezitat sa iși expuna sincer punctul…

- Decizie importanta a justiției in cazul marcii Steaua: ”E un scut foarte puternic, Gigi se simte incolțit. Simte ca sfarșitul e aproape”. Scandalul dintre FCSB și CSA Steaua a inregistrat un nou episod in justiție, din care pierzator a ieșit tot Gigi Becali. Tribunalul București a decis sa respinga…

- Ce cadou a primit Andreea Marin de la iubitul ei. De mai bine de șase luni, vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adrian Brancoveanu, iar recent a recunoscut relația cu acesta. Recent, Andreea Marin a fost vazuta zilele trecute in compania lui Adrian Brancoveanu , consulul Romaniei…

- In Piatra Neamț, transportul in comun nu a fost niciodata gandit ca o activitate rentabila pentru firmele consiliului local sau județean, in cazul acesta Troleibuzul SA. De aici și lipsa unei perspective economice pentru societațile publice care s-au ocupat de acest gen de activitați, care nu s-au aratat…